Первый в этом году рейс лайнера «Князь Владимир» в Крым перенесли

Первый круизный рейс из Сочи Крым , который должен был состояться 29 апреля, перенесли из-за неисправностей с лайнером «Князь Владимир». Об этом в воскресенье сообщила компания-владелец судна «Черноморские круизы».

Новый срок отправления лайнера — шестое мая. Причиной переноса называют ошибку система мониторинга и контроля параметров механизмов судна. О ней стало известно, когда «Князь Владимир» должен был отправиться из Севастополя в порт прописки в Сочи.

— Данная ошибка не является серьезной поломкой. На текущий момент причина неисправности выявлена и устраняется, — заявили в «Черноморские круизы».

Туристам, уже купившим билеты на рейс, который теперь не состоится, в компании предложили несколько вариантов решения возникшего конфликта. Отдыхающие могут перенести даты круиза на шестое мая с компенсацией недельного пребывания в отелях с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием в городах посадки. Также они могут рассчитывать на возмещение затрат на приобретение путевок и проездных билетов, либо же потребовать путевки на любой из рейсов в навигацию 2018 года и компенсацию текущих затрат на приобретение проездных билетов.

Напомним, что ранее период навигации в 2018 году начинался 29 апреля и заканчивался 7 октября. За это время лайнер совершил бы 24 рейса. На своем пути он останавливается в четырех портах в городах Сочи, Новороссийск , Ялта и Севастополь.

Справка «РГ»