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Первый в этом году рейс лайнера «Князь Владимир» в Крым перенесли
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Первый в этом году рейс лайнера «Князь Владимир» в Крым перенесли 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Первый круизный рейс из Сочи в Крым, который должен был состояться 29 апреля, перенесли из-за неисправностей с лайнером «Князь Владимир». Об этом в воскресенье сообщила компания-владелец судна «Черноморские круизы».
Новый срок отправления лайнера — шестое мая. Причиной переноса называют ошибку система мониторинга и контроля параметров механизмов судна. О ней стало известно, когда «Князь Владимир» должен был отправиться из Севастополя в порт прописки в Сочи.
— Данная ошибка не является серьезной поломкой. На текущий момент причина неисправности выявлена и устраняется, — заявили в «Черноморские круизы».
Туристам, уже купившим билеты на рейс, который теперь не состоится, в компании предложили несколько вариантов решения возникшего конфликта. Отдыхающие могут перенести даты круиза на шестое мая с компенсацией недельного пребывания в отелях с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием в городах посадки. Также они могут рассчитывать на возмещение затрат на приобретение путевок и проездных билетов, либо же потребовать путевки на любой из рейсов в навигацию 2018 года и компенсацию текущих затрат на приобретение проездных билетов.
Напомним, что ранее период навигации в 2018 году начинался 29 апреля и заканчивался 7 октября. За это время лайнер совершил бы 24 рейса. На своем пути он останавливается в четырех портах в городах Сочи, Новороссийск, Ялта и Севастополь.
Справка «РГ»
"Князь Владимир" — девятипалубное круизное судно. Построено в 1971 году во Франции. Несколько раз меняло порт прописки и страну. С 2017 года эксплуатируется Россией. Принадлежит ООО «Черноморские круизы».
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