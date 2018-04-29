Второй сезон: «Князь Владимир» возобновляет круизы между Кубанью и Крымом

КРАСНОДАР , 29 апр — РИА Новости Крым . В воскресенье в первый рейс в этом году отправляется круизный лайнер «Князь Владимир», который курсирует между курортами Крыма и Кубани. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, в воскресенье судно примет на борт более 200 пассажиров. Всего к началу навигации продано более 4 тысяч путевок.

"По поручению президента мы наладили морское круизное сообщение между курортами Кубани и Крыма. Такой «хороший забытый» новый вид отдыха оказался очень интересен нашим туристам — и в этом году увеличена продолжительность работы лайнера «Князь Владимир». Первый рейс отправляется уже сегодня, последний — в октябре. Сегодня такой круиз — действительно уникальная возможность за несколько дней увидеть достопримечательности сразу двух главных южных регионов страны", — отметил Кондратьев.

Губернатор также рассказал, что в этом году предусмотрено 10 новых экскурсионных предложений. В будущем планируется включить в маршрут «Князя Владимира» объекты Боспорского царства — нового направления в сфере туризма, который Краснодарский край и Республика Крым намерены развивать совместно.

В пресс-службе администрации Кубани добавили, что к началу навигации продано более 4 тысяч круизных путевок. «Ожидается, что в навигации 2018 года пассажиропоток лайнера „Князь Владимир“ сможет составить более 10 тысяч пассажиров», — констатировали в пресс-службе.