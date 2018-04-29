В Волгограде первые самолеты до городов чемпионата мира встретят под водяной аркой

В волгоградском аэропорту новые рейсы до Сочи Казани проведут под традиционной «водяной аркой».

— С 1 мая волгоградцы смогут долететь до Самары Краснодара , — рассказали в волгоградской воздушной гавани. — Через два дня мы открываем еще два новых направления — с трапа самолета спустятся первые пассажиры из Сочи и Казани. Прямые рейсы будет выполнять компания «АК ЮТЭЙР» , на время уходившая с волгоградского авиационного рынка.

Торжественная встреча самолета пройдет 3 мая.

Улететь в Краснодар или Самару волгоградцы смогут во вторник и в субботу. Путешественников с билетами до Самары позовут на посадку в 8:35. Горожане, летящие на юг, поднимутся в воздух в 16:50. В понедельник и в четверг в аэропорту встретят пассажиров рейсов до Сочи и Казани.

— Горожан, которые собрались в Казань, позовут на посадку в 11:00. А вот волгоградцев, решивших подышать морским воздухом, отправят в путешествие в 17:00, — уточнили в пресс-службе волгоградского аэропорта. — Полет волгоградцев продлится чуть больше двух часов.