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В Волгограде первые самолеты до городов чемпионата мира встретят под водяной аркой
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В Волгограде первые самолеты до городов чемпионата мира встретят под водяной аркой 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В волгоградском аэропорту новые рейсы до Сочи и Казани проведут под традиционной «водяной аркой».
— С 1 мая волгоградцы смогут долететь до Самары и Краснодара, — рассказали в волгоградской воздушной гавани. — Через два дня мы открываем еще два новых направления — с трапа самолета спустятся первые пассажиры из Сочи и Казани. Прямые рейсы будет выполнять компания «АК ЮТЭЙР», на время уходившая с волгоградского авиационного рынка.
Торжественная встреча самолета пройдет 3 мая.
Улететь в Краснодар или Самару волгоградцы смогут во вторник и в субботу. Путешественников с билетами до Самары позовут на посадку в 8:35. Горожане, летящие на юг, поднимутся в воздух в 16:50. В понедельник и в четверг в аэропорту встретят пассажиров рейсов до Сочи и Казани.
— Горожан, которые собрались в Казань, позовут на посадку в 11:00. А вот волгоградцев, решивших подышать морским воздухом, отправят в путешествие в 17:00, — уточнили в пресс-службе волгоградского аэропорта. — Полет волгоградцев продлится чуть больше двух часов.
По словам генерального директора аэропорта Сергея Дмитриева, в конце августа в Волгограде может открыться авиасообщение с турецким Стамбулом. После первой неудачной попытки представители воздушной гавани ведут переговоры с новым перевозчиком.
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