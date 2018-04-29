Дороги — к турпотоку: в Архангельске назвали основной «тормоз» развития северного туристического бизнеса

Ремонт городских дорог и подъездов к основным достопримечательностям Архангельска обсудили на рабочей встрече представителей городской администрации с турагентсвами.

О том, что стремления муниципальной власти и пожелания туроператоров в части благоустройства и удобства Архангельска совпадают, заявил начальник управления транспорта, дорог и мостов Алексей Потолов.

— В прошлом году мы отремонтировали более 10 километров дорог в городе. В этом году показатель в километрах несколько меньше, но планы стали более глобальными. Например, реконструкция Ленинградского проспекта — очень важного направления в туристическом плане, поскольку именно по нему осуществляются поездки туристов в Малые Корелы. Если брать объекты, которые расположены непосредственно в центре города, то тут можно особо отметить набережную Северной Двины. Мы планируем продолжить работу по ремонту участка от стадиона «Буревестник» до улицы Урицкого, а затем — и до МРВ. Делается это для того, чтобы была возможность беспрепятственного движения транспорта, в том числе и туристического, — сообщил Потолов.

Канады. Гендиректор «Северной туристической компании» Татьяна Мотовичёва тоже обратила внимание на дорожную проблему, которая остается актуальной. В этом летнем сезоне архангельский порт ожидает три больших круизных лайнера. Заграничные суда прибудут в Архангельск 11 июля, 12 и 28 августа. В общей сложности по воде в столицу Поморья могут посетить более полутора тысяч человек. В прошлом году в Архангельск на лайнерах прибыли за лето только два рейса — чуть больше тысячи иностранных туристов, из Америки, Великобритании

— При составлении маршрутов мы часто сталкиваемся с проблемой — невозможностью остановки больших туристических автобусов для посадки и высадки наших гостей у музеев. Средний возраст большинства иностранных туристов, приезжающих в Архангельск, — 70 лет. В силу этого им достаточно тяжело передвигаться и проходить лишнее расстояние, — подчеркнула Татьяна Мотовичёва.

Популярностью у зарубежных гостей пользуется площадь Мира с её достопримечательностями. Однако именно там возникают препятствия, связанные с высадкой туристов и выездом их на Троицкий проспект — влияет разросшаяся парковка у СГМУ. По этой причине площадь Мира несколько лет подряд была исключена из экскурсионных маршрутов. Похожая ситуация складывается с территорией возле музея ИЗО и проспекта Чумбарова-Лучинского.