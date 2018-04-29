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Около 150 туристов не могут вылететь из Краснодара в Стамбул
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Около 150 туристов не могут вылететь из Краснодара в Стамбул 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 29 апр — РИА Новости. Около 150 пассажиров ожидают вылета в Стамбул из Краснодара более 8 часов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании «Пегасус».
Вылет рейса был запланирован на 03.45 мск в воскресенье.
"Авиакомпания «Пегасус» не обеспечила гарантийных документов по топливу, в связи с чем краснодарские компании отказали в заправке. Пока решался вопрос с документами, у экипажа закончилось рабочее время. По регламенту они должны отдохнуть. Вылет запланирован на 18.30 мск", — сказал собеседник агентства.
По словам представителя авиакомпании, на рейс изначально были зарегистрированы 180 человек, однако из-за задержки около 30 пассажиров отказались от перелета.
Все ожидающие рейса пассажиры обеспечены напитками и питанием, добавил собеседник агентства.
В пресс-службе аэропорта Краснодара сообщили, что он работает в штатном режиме и готов обслужить рейс.
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