Авиакомпания Азимут запускает продажу авиабилетов в столицу Калмыкии — Элисту

Выполнение рейсов в столицу Калмыкии из Ростова-на-Дону и Москвы Внуково ) начинается 1 июня текущего года, направления будут обслуживаться два раза в неделю по средам и пятницам по следующему расписанию:

— вылет из донской столицы в 08:30, прибытие в Элисту в 09:25,

— вылет из Элисты в 16:25, прибытие в Ростов-на-Дону в 17:30,

— вылет из Москвы (Внуково) в 13:25, прибытие в Элисту в 15:25,

— вылет из столицы Калмыкии в 10:25, прибытие в Москву (Внуково) в 12:30.

Выполнение рейсов по маршруту Элиста — Сочи — Элиста начинается 3 июня этого года. Направление будет обслуживаться один раз в неделю по воскресеньям. Вылет из Элисты в 19:30, прибытие в Сочи в 20:40, вылет из Сочи в 17:30, прибытие в Элисту в 18:35.

Минимальный тариф на новых направлениях составляет 888 рублей в одну сторону.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании.