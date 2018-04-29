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Авиакомпания Азимут запускает продажу авиабилетов в столицу Калмыкии — Элисту
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Авиакомпания Азимут запускает продажу авиабилетов в столицу Калмыкии — Элисту 

Деловое сообщество 33 минуты назад
Выполнение рейсов в столицу Калмыкии из Ростова-на-Дону и Москвы (Внуково) начинается 1 июня текущего года, направления будут обслуживаться два раза в неделю по средам и пятницам по следующему расписанию:
— вылет из донской столицы в 08:30, прибытие в Элисту в 09:25,
— вылет из Элисты в 16:25, прибытие в Ростов-на-Дону в 17:30,
— вылет из Москвы (Внуково) в 13:25, прибытие в Элисту в 15:25,
— вылет из столицы Калмыкии в 10:25, прибытие в Москву (Внуково) в 12:30.
Выполнение рейсов по маршруту Элиста — Сочи — Элиста начинается 3 июня этого года. Направление будет обслуживаться один раз в неделю по воскресеньям. Вылет из Элисты в 19:30, прибытие в Сочи в 20:40, вылет из Сочи в 17:30, прибытие в Элисту в 18:35.
Минимальный тариф на новых направлениях составляет 888 рублей в одну сторону.
Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании.
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