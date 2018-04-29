Российские туристы предпочитают Финляндию

В финских новостях о России преобладают мрачные и серьезные темы: политика, государственные выходки, ограничения свобод и борьба за власть. Такие новости только подпитывают картину того, насколько сильно соседние страны отличаются друг от друга.

Поэтому порой полезно посмотреть на происходящее под другим углом. Взлеты и падения экономики сотрясают жизнь обычных россиян, но, несмотря на это, желание съездить в соседнюю страну под названием Финляндия сохранилось.

Согласно недавней статистике, россияне по-прежнему ночуют в Финляндии чаще других иностранных туристов. В 2017 году россияне провели в Финляндии 820 тысяч ночей — больше, чем немцы, шведы или англичане.

Этот показатель стремительно растет. И хотя число китайских туристов увеличивается быстрее, азиаты еще далеко от призового места. В Финляндию активно едут из близлежащих территорий.

По мнению российских туристов, Финляндия — это страна, достаточно похожая на их родину и в то же время достаточно необычная. Местный климат и природа уже знакомы, и поэтому туристу легко придумать себе досуг. В меню тоже найдутся блюда по душе. Да и расстояние не становится препятствием, если ты приехал из большой страны.

Кроме этого, еще есть много всего, что в глазах русских отождествляется с Финляндией: качество, надежность, четко функционирующее общество. Система дорог тоже довольно хорошая, и клиент получает то, за что заплатил.

Отношения России и Финляндии на уровне простых граждан претерпевают значительные встряски еще с периода заката Советского Союза.

Право на свободу передвижения в ЕС изменило Финляндию, и для русских это изменение было революционным. С обществом, которое существует совсем в других условиях, теперь можно было легко познакомиться и оценить его развитие.

Громадный разрыв в уровне жизни стран и сильные различия в благосостоянии граждан России, конечно, породили разные явления, но годы многое сгладили. В России — и особенно в Санкт-Петербурге , который находится недалеко от Финляндии, — вырос средний класс, и граждане страны теперь могут путешествовать за границей в свободное время на собственные деньги.

Стоимость нефти и курс рубля отражаются на суммах, которые туристы готовы оставить в стране. Шоппинг-туризм превратился в способ проведения свободного времени по разным причинам. Возможность совершать покупки в интернете произвела переворот в модели поведения людей, в том числе и в России. Многие товары теперь легче найти в российских интернет-магазинах, чем в Финляндии.

Еще в начале этого десятилетия финские предприниматели часто мечтали о том, чтобы ЕС и Россия смогли прийти к безвизовому режиму, поскольку так бы возросло число людей, едущих в Финляндию путешествовать. Сейчас отказ от виз неактуален, да и необходимость в получении виз не мешает быстрому росту туризма, например, в последние годы.

Российские туристы прочно вошли в финские будни. На финских интернет-страницах есть информация в том числе и на русском. Владение русским языком очень ценится в сфере услуг. Меню ресторанов и программы выставок художественных музеев говорят о том, что их составители и организаторы учитывают интересы путешественников, приезжающих из России.

Впечатления отдельных людей и целых семей оказывают особое влияние на отношения стран-соседей, и это важно в том числе и в тяжелые экономические периоды. И очень полезно для обеих стран.