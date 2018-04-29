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Пассажирка аварийного рейса подала в суд на авиаперевозчика
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ABC: в США пассажирка аварийного рейса подала в суд на авиаперевозчика 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Пассажирка самолета Boeing-737-700 компании Southwest Airlines, совершившего 17 апреля аварийную посадку в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), подала в суд на авиаперевозчика и на производителя двигателей компанию CFM International. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC.
По ее данным, Лилия Чавес подала исковую жалобу в суд Восточного округа Пенсильвании, требуя наказать ответчиков и принудить их выплатить ей компенсацию за моральный и физический ущерб. Чавес заявила, что после ЧП она не может избавиться от "посттравматического стресса, ощущения тревоги, депрессии и последствий физических травм".
Истец настаивает на том, что ответчики были обязаны либо своевременно заменить вышедший из строя двигатель, либо предупредить пассажиров о неисправности. "Вместо этого Southwest Airlines продолжала выполнять регулярный рейс, несмотря на то, что знала, что летать [самолетами] Boeing-737 небезопасно ввиду невыявленной и нерешенной проблемы", — цитирует телекомпания выдержки из исковой жалобы. Ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США распорядилось произвести экстренную проверку двигателей, установленных на самолетах данной модели.
В середине апреля авиалайнер Southwest Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии (штат Пенсильвания) из-за того, что один из его двигателей воспламенился. Как заключил в предварительном порядке Национальный совет по безопасности на транспорте США, повреждение в полете левого двигателя Boeing-737-700 произошло из-за отрыва одной из 24 лопаток компрессора. Самолет выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас (штат Техас). На борту находились 144 пассажира и пять членов экипажа.
Один из обломков двигателя ударил в иллюминатор, разбил его, и в отверстие затянуло сидевшую рядом 43-летнюю пассажирку. Ее удалось втянуть в салон, она скончалась позднее в больнице из-за многочисленных травм. Сразу после возгорания двигателя самолет всего за пять минут снизился с 9500 до 3000 метров и пролетел еще 112 км до аварийной посадки.
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