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Самолет «История игрушек» совершил первый полет в Пекин
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Самолет «История игрушек» совершил первый полет в Пекин 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
28 апреля из Шанхая в Пекин совершил свой первый рейс авиалайнер «История игрушек», который является совместным проектом China Eastern Airlines и Shanghai Disney Resort. Борта фюзеляжа нового самолета украшают изображения героев популярного мультфильма, сообщил Forbes.
Презентация нового авиалайнера состоялась в Международном аэропорту Шанхая, где гостей пригласили пообщаться с персонажами анимационной ленты, а после веселого приема руководители China Eastern Airlines и Shanghai Disney Resort нажали на «волшебный» экран. Занавес упал, открыв главного героя торжества, пишет издание.
Самолет, предназначенный для использования на внутренних маршрутах, отправился в Пекин. Начиная с регистрации, пассажиры постоянно окружены героями мультфильма. Они везде: на столиках и стойках, внутри салона самолета — на сиденьях, подносах, наушниках и прочих аксессуарах. Даже в багажных отсеках над сидениями — синее небо с мультяшными облаками и множеством знакомых персонажей. В обеде на борту также обыграны персонажи «Истории игрушек» — ими украшены столовые приборы, продукты и напитки.
Корпоративное партнерство China Eastern Airlines и Shanghai Disney Resort началось в 2016 году. С тех пор выпущены также два других тематических самолета Disney с участием Микки и Минни Маус.
China Eastern Airlines стала одной из трех крупнейших авиационных компаний в Китае, использующих захватывающие проекты для привлечения клиентов. Новый самолет является одним из самых интересных проектов в авиации и должен привлечь больше внимания к Disney Resort в Шанхае.
На курорте также есть свой собственный отель «История игрушек», где гости могут встретить своих любимых персонажей, остановиться в тематической комнате и пообедать в мультипликационном кафе, которое предлагает множество аппетитных блюд, чтобы порадовать самых маленьких астронавтов, самых симпатичных ковбоев и, конечно же, родителей.
Московская областная Дума 26 апреля внесла поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области». Теперь на территории аэропортов и аэровокзальных комплексов региона, а также в зонах безопасности шириной не менее 30 метров от этих объектов действуют новые правила. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья пояснили суть нововведений.
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