Самолет «История игрушек» совершил первый полет в Пекин

28 апреля из Шанхая в Пекин совершил свой первый рейс авиалайнер «История игрушек», который является совместным проектом China Eastern Airlines и Shanghai Disney Resort. Борта фюзеляжа нового самолета украшают изображения героев популярного мультфильма, сообщил Forbes

Презентация нового авиалайнера состоялась в Международном аэропорту Шанхая, где гостей пригласили пообщаться с персонажами анимационной ленты, а после веселого приема руководители China Eastern Airlines и Shanghai Disney Resort нажали на «волшебный» экран. Занавес упал, открыв главного героя торжества, пишет издание.

A #Disney #Pixar Toy Story themed aircraft launched by China Eastern Airlines made its maiden flight from Shanghai to Beijing on April 28. pic.twitter.com/NpTHk9NWKU— China Daily (@ChinaDailyUSA) 28 апреля 2018 г.

Самолет, предназначенный для использования на внутренних маршрутах, отправился в Пекин. Начиная с регистрации, пассажиры постоянно окружены героями мультфильма. Они везде: на столиках и стойках, внутри салона самолета — на сиденьях, подносах, наушниках и прочих аксессуарах. Даже в багажных отсеках над сидениями — синее небо с мультяшными облаками и множеством знакомых персонажей. В обеде на борту также обыграны персонажи «Истории игрушек» — ими украшены столовые приборы, продукты и напитки.

Корпоративное партнерство China Eastern Airlines и Shanghai Disney Resort началось в 2016 году. С тех пор выпущены также два других тематических самолета Disney с участием Микки и Минни Маус.

China Eastern Airlines стала одной из трех крупнейших авиационных компаний в Китае , использующих захватывающие проекты для привлечения клиентов. Новый самолет является одним из самых интересных проектов в авиации и должен привлечь больше внимания к Disney Resort в Шанхае.

На курорте также есть свой собственный отель «История игрушек», где гости могут встретить своих любимых персонажей, остановиться в тематической комнате и пообедать в мультипликационном кафе, которое предлагает множество аппетитных блюд, чтобы порадовать самых маленьких астронавтов, самых симпатичных ковбоев и, конечно же, родителей.