Первый рейс лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь перенесен из-за неисправности

СОЧИ , 29 апреля. / ТАСС /. Отправление круизного теплохода «Князь Владимир» из порта Сочи в первый в сезоне 2018 года рейс в Севастополь перенесено из-за неисправности лайнера, сообщили в воскресенье пресс-службе компании «Черноморские круизы».

"В ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку. Данная ошибка не является серьезной поломкой. На текущий момент причина неисправности выявлена и устраняется", — говорится в сообщении.

Теперь первый рейс «Князя Владимира» перенесен на 6 мая. «Учитывая строгое расписание рейсов навигации 2018 года, задержка выхода судна даже на одни сутки может привести к нарушению графика. Руководством компании-оператора принято решение о переносе даты первого рейса на 6 мая», — отметили в пресс-службе.

В компании сообщили, что «Черноморские круизы» предложили туристам альтернативные варианты, включая перенос даты круиза на 6 мая с компенсацией недельного пребывания в отелях с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием в городах посадки, компенсацию всех понесенных затрат на приобретение путевок и проездных билетов и предоставление путевки на любой из рейсов в навигацию 2018 года с компенсацией текущих затрат на приобретение проездных билетов. Отмечается, что все затраты по пребыванию туристов в городах посадки компания взяла на себя.

"Компания «Черноморские круизы» приносит свои извинения пассажирам за предоставленные неудобства и делает все возможное, чтобы туристы остались довольны предложенными альтернативными вариантами", — заключили в пресс-службе.