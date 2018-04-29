Лайнер «Князь Владимир» откроет второй круизный сезон из Сочи

СОЧИ , 29 апреля / ТАСС /. Круизный теплоход «Князь Владимир» отправится в воскресенье из порта Сочи в свой первый в сезоне 2018 года рейс в Севастополь . На его борту будет более 200 туристов, сообщили в пресс-службе компании «Черноморские круизы».

"Из порта Сочи лайнер отправляется в первый рейс навигации 2018 года. В этот день судно примет на борту более 200 пассажиров", — говорится в сообщении.

Организаторы круиза напомнили, что в этом сезоне гостей лайнера ожидают некоторые обновления. «В программе береговых экскурсий появятся 10 новых маршрутов. Увеличение продолжительности стоянки в порту Севастополя до суток позволит пассажирам посетить дополнительные экскурсии — винный завод „Инкерман“, парк развлечений „Викинг-парк“, вечернюю обзорную экскурсию по славному городу русских моряков. К экскурсионной программе Новороссийска , по просьбам пассажиров первой навигации, добавлена экскурсия в зоопарк под открытым небом „Сафари-парк“ в Геленджике », — отметили в пресс-службе.

К началу навигации уже продано более 4 тыс. путевок. Ожидается, что за время навигации 2018 года пассажиропоток лайнера «Князь Владимир» сможет составить более 10 тыс. пассажиров. В прошлом году, по данным властей Кубани, судно перевезло 5 тыс. туристов.

В прошлогоднюю навигацию судно совершило 18 рейсов с 11 июня по 7 октября. В 2018 году запланировано 23 рейса с 29 апреля по 6 октября. Круиз проходит по следующему маршруту: порт Сочи (стоянка два дня), порт Новороссийск (стоянка один день), порт Ялта (стоянка два дня), порт Севастополь (стоянка один день) и в обратном направлении. Максимально комфортная загрузка лайнера составляет 600 пассажиров. Туристов обслуживают 250 членов экипажа.

Первый черноморский круиз

Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в 2016 году дал президент РФ Владимир Путин , после чего Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star — комфортабельный девятипалубный теплоход-отель оборудован бассейнами для взрослых и детей, джакузи, ресторанами, кинотеатром, концертной площадками, SPA-зоной. Получившее имя «Князь Владимир» судно отправилось в первый круиз в июне 2017 года.

По данным оператора круизной линии, большинство пассажиров «Князя Владимира» в прошлом году — семейные пары пенсионного возраста, путешествующие с внуками. Морское путешествие из Сочи в Крым в основном выбирали жители Краснодарского края Московской области и самого Крымского полуострова.