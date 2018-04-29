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Уральский исследователь обнаружил следы взрыва на перевале Дятлова
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Уральский исследователь обнаружил следы взрыва на перевале Дятлова 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Валентин Дегтерев, известный исследователь из Нижнего Тагила, в ходе изучения трагедии выдвинул новую версию гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году.
По мнению Валентина Дегтерева, на месте происшествия мог произойти ядерный или иной взрыв, погубивший туристов.
Дегтерев нашел последний снимок, сделанный участником группы Семеном Золотаревым, и изучив его, обнаружил:
— На снимке зафиксирован момент ядерного (или очень на него похожего) взрыва. А также виден аппарат, который мог сбросить это устройство. Ничего похожего на самолет на фотографии нет. Что сбросило этот снаряд на головы несчастным туристам, я не знаю, — пишет исследователь.
С его точки зрения, взрыв был небольшой мощности, однако и этого было достаточно, чтобы нанести смертельные травмы туристам. А травмы эти характерны действию взрыва: ожоги, контузия и переломы.
— Осматривая могилу Золотарева, я обнаружил небольшую радиоактивность. Она невысокая, но мой дозиметр «Мастер-1» хорошо её зафиксировал. Самое интересное, что в других местах Ивановского кладбища радиации нет. Возможно, поэтому его гроб при похоронах закидали кусками гранита, — отмечает Валентин Дегтерев.
Видео с фотографиями можно посмотреть здесь.
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