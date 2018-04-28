Прошедший ребрендинг самолет «Саравиа» совершил первый полет

Теперь саратовский авиаперевозчик работает под новым брендом Ivolga Аirlines.

В субботу 28 апреля оранжевый Эмбраер вернулся в Саратов из Жешува ( Польша ). Об этом на свой странице в социальной сети Facebook сообщил известный саратовский блогер Денис Жабкин. Вот он — наш красавец!

«Самолет прошёл тяжёлую форму (С-check — полное техобслуживание) и вернулся обновленным. И уже через 3 часа он повезет саратовских туристов в турецкий Даламан. Кстати это первый рейс из Саратова в Даламан. И первый рейс в обновленной ливрее — Ivolga Аirlines!» — отметил блогер.

В комментариях к посту прозвучали и скептические мнения о том, что «Саратовским авиалиниям» тяжело тягаться с другими авиаперевозчиками.

Однако Жабкин напоминает, что саратовская авиакомпания — единственная в Поволжье входит в топ-20 российских авиакомпаний. Более того, два предыдущих года подряд получала награду как «Лучшая региональная авиакомпания России». К тому же, процентный рост пассажиропотока в прошлом году стал одним из самых высоких в России

Фото: Денис Жабкин