В Петербурге запустят туристические маршруты в честь 800-летия Александра Невского 

В Санкт-Петербурге запустят новые туристические маршруты в честь 800-летия Александра Невского, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Новая программа рассчитана в первую очередь на детей и носит просветительский и воспитательный характер.
Запланированы маршруты «Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга» и «Путь Александра Невского».
Туристам расскажут об Александро-Невской лавре, Феодоровском соборе, соборе Спас-на-Крови и Казанском соборе, передаёт Inforeactor.
Ранее сообщалось, что в Керчи представили туристическую «Карту гостя».