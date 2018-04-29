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В Петербурге запустят туристические маршруты в честь 800-летия Александра Невского
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В Петербурге запустят туристические маршруты в честь 800-летия Александра Невского 

RT на русском 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге запустят новые туристические маршруты в честь 800-летия Александра Невского, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Новая программа рассчитана в первую очередь на детей и носит просветительский и воспитательный характер.
Запланированы маршруты «Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга» и «Путь Александра Невского».
Туристам расскажут об Александро-Невской лавре, Феодоровском соборе, соборе Спас-на-Крови и Казанском соборе, передаёт Inforeactor.
Ранее сообщалось, что в Керчи представили туристическую «Карту гостя».
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