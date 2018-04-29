В Петербурге запустят туристические маршруты в честь 800-летия Александра Невского

Новая программа рассчитана в первую очередь на детей и носит просветительский и воспитательный характер.

Запланированы маршруты «Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга» и «Путь Александра Невского».

Туристам расскажут об Александро-Невской лавре, Феодоровском соборе, соборе Спас-на-Крови и Казанском соборе, передаёт Inforeactor.