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Туристско-рекреационный комплекс «Зарагиж» запустят в Кабардино-Балкарии до конца года
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Туристско-рекреационный комплекс «Зарагиж» запустят в Кабардино-Балкарии до конца года 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии намерены до конца 2018 года запустить в эксплуатацию туристический центр «Зарагиж», строящийся в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)», сообщил ТАСС министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков.
"В этом году по федеральной программе будет запущен туристско-рекреационный комплекс «Зарагиж» — это территория около 7 га, на которой находятся средства размещения, сейчас заканчивается бурение скважины с термальной водой очень высокого качества. Там будут расположены несколько бассейнов, ресторанный комплекс, зоны отдыха для взрослых и детей, искусственное озеро с оборудованным пляжем, водоем, где можно будет заняться рыбной ловлей и т. д. ", — сказал Шогенцуков.
Также, по словам министра, в этом году введут в эксплуатацию два многофункциональных комплекса с автовокзалами «Нальчик-Северный» и «Нальчик-Южный». «Они называются многофункциональными центрами, поскольку там предполагается не только вокзальная часть, но туристско— информационные центры, коллективные средства размещения, а также логистические центры, из которых можно будет двигаться в любом направлении по выбранным туристическим маршрутам», — пояснил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что туристско-рекреационный комплекс входит в состав туристического кластера «Зарагиж», общая площадь которого составляет около 30 га. В состав кластера входят также туристско-спортивные комплексы «Верхнее Голубое озеро», «Нижние Голубые озера», дайвинг-центр. Общая стоимость проекта, по данным минкурортов республики, составляет более 3 млрд рублей, из который 70% — средства частных инвесторов, 30% — финансирование в рамках ФЦП. В 2018 году на развитие инфраструктуры туристского кластера из федерального бюджета выделено 135 млн рублей.
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