«Аэрофлот» начал переносить федеральные рейсы в новый терминал в «Шереметьеве»

«Полеты из «Шереметьева» будут выполняться с 3 мая 2018 года. Первый этап планируется завершить до 1 июня 2018 года, компания переведет 46 оборотных рейсов», — говорится в сообщении.

Для трансферных пассажиров построен межтерминальный переход — подземный пассажирский тоннель, объединяющий северный (терминал В) и южный (терминалы D, E, F) аэровокзальный комплекс аэропорта «под одной крышей».

Сообщение между южным и северным терминальным комплексом будет осуществляться посредством курсирующих автоматизированных поездов, которые будут отправляться каждые четыре минуты. Доступ в межтерминальный переход будет осуществляться через станционные комплексы.

Вход в северный станционный комплекс расположен на уровне первого наземного этажа Терминала В. Южный интегрирован в переход между терминалами Е и D. Доступ к новому терминалу будет осуществляться как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход.

«Во избежание опозданий на рейс, Аэрофлот настоятельно рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за три часа до вылета», — уточняется в материале.