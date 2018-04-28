Ещё
«Аэрофлот» начал переносить федеральные рейсы в новый терминал в «Шереметьеве»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аэрофлот» начал переносить федеральные рейсы в новый терминал в «Шереметьеве» 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Компания «Аэрофлот» приступила к поэтапному переводу федеральных рейсов в новый терминал «B» международного аэропорта «Шереметьево», сообщается на сайте авиаперевозчика.
«Полеты из «Шереметьева» будут выполняться с 3 мая 2018 года. Первый этап планируется завершить до 1 июня 2018 года, компания переведет 46 оборотных рейсов», — говорится в сообщении.
Для трансферных пассажиров построен межтерминальный переход — подземный пассажирский тоннель, объединяющий северный (терминал В) и южный (терминалы D, E, F) аэровокзальный комплекс аэропорта «под одной крышей».
Сообщение между южным и северным терминальным комплексом будет осуществляться посредством курсирующих автоматизированных поездов, которые будут отправляться каждые четыре минуты. Доступ в межтерминальный переход будет осуществляться через станционные комплексы.
Вход в северный станционный комплекс расположен на уровне первого наземного этажа Терминала В. Южный интегрирован в переход между терминалами Е и D. Доступ к новому терминалу будет осуществляться как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход.
«Во избежание опозданий на рейс, Аэрофлот настоятельно рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за три часа до вылета», — уточняется в материале.
РИАМО: последние новости
Новая служба в «Шереметьеве» поможет пассажирам оперативно проходить пограничный контроль Праздник в усадьбе «Шахматово» в Подмосковье вошел в топ‑5 событий в майские праздники «Домодедово» с 1 мая на четверть снизит цены на обслуживание в бизнес‑залах аэропорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом224
США поставили Европе ультиматум
«Поцелуйчик» Меркель, печальная участь «Томагавков» и другие события дня34
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением65
Бриджит Макрон пожалела «забавную» Меланью Трамп29
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение