Уральские мастера вышли в финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Подведены итоги регионального этапа федерального конкурса «Туристический сувенир», который во второй раз прошел в Екатеринбурге , на площадке международного форума «Большой Урал» и выставки UralTravelMarket. 18 мастеров из Свердловской области стали победителями, всего члены жюри рассмотрели 200 конкурсных работ из девяти регионов страны. Организаторами регионального конкурса выступили Центр развития туризма Свердловской области и ФРОС Region PR.

Победители оценивались по номинациям: «Сувенир региона», «Сувенир города», «Сувенир туристического маршрута», «Гастрономический сувенир», «Этнографический сувенир», «Сувенир события», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», «Идея сувенира». В каждой номинации работы были оценены в нескольких категориях в соответствии с отпускной ценой.

Среди конкурсных работ, представленных уральцами, открытки, магниты, подносы, куклы, гастрономические сувениры и другие работы.

«Мы проводим это мероприятие с 2015 года и видим, как меняется уровень работ. Ведь просто сувенир и сувенир для туриста — это большая разница. Туристический сувенир — это изделие, вызывающее ассоциации с достопримечательностями, местными особенностями, событиями, которые путешественник приобретает на память о своей поездке на конкретной территории. У сувенира должна быть доступная цена, хорошая упаковка и интересная легенда», — отметил организатор конкурса Геннадий Шаталов

Экспертное жюри порекомендовало Свердловской области при изготовлении сувениров активнее использовать «самоцветную тематику», как одну из наиболее ярких «фишек» региона. Также они отметили, что сегодня все большую популярность завоевывает гастрономический сувенир и у Свердловской области есть все возможности расширить линейку региональной сувенирной продукции.

По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, «через туристические сувениры мы можем продвигать территорию, ее историю, и для Свердловской области большая честь быть площадкой этого конкурса. Кроме того, именно благодаря таким состязаниям, появляются новые идеи для изготовления региональных сувениров».

Победители регионального этапа Юлия Артемьева, Елена Дульцева, Сергей Коротченя, Екатерина Городенская, Дмитрий Фатхиев-Долохов, Нэлли Кошкина, Наталья Бердюгина, Ксения Подойникова, Сергей Флягин, Евгений Кукушкин, Елена Гончарова , Светлана Парышева, Николай Колодкин, а также представители предприятий «Тагильский поднос», ООО «Можно», ООО «Город» в конце октября отправятся на финальные состязания в Киров.