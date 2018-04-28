Эксперты туристической отрасли России отметили успешный опыт Свердловской области по развитию делового туризма

Об этом неоднократно было сказано на Международном туристическом форуме «Большой Урал», который открылся 20 апреля в МВЦ Екатеринбург — ЭКСПО. Впервые международный форум объединен с выставкой — ярмаркой UralTravelMarket, что позволило расширить аудиторию мероприятия до 2,5 тысяч человек.

Приветствуя от лица главы Свердловской области Евгения Куйвашева участников выставки и форума, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов отметил: «Сегодня нашим регионом поставлена амбициозная задача — стать одной из крупнейших площадок страны в сфере делового туризма. Организация и проведение крупных деловых мероприятий в различных отраслях приближает нас к этой цели».

«Мы ориентируемся на продуктивную работу со Свердловской областью. Регион второй год подряд удерживает второе место в российском рейтинге делового туризма. Этому есть понятное объяснение — здесь развитая инфраструктура туризма и гостеприимства и здесь проводятся крупные международные мероприятия. Хочу отметить хорошее взаимодействие бизнеса и власти в привлечении таких событий в регион. Считаю, что это основа успеха. Уверен, что потенциал привлеченных на Средний Урал международных событий обеспечит высокую загрузку вашей инфраструктуры», — отметил директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев

Ольга Санаева. «Екатеринбург один из городов, готовых уже сейчас принимать массового туриста, а организация форума «Большой Урал» всегда дает понимание того факта, что и другие крупные деловые мероприятия, которые проходят в Свердловской области, будут организованы на высоком уровне и результативны», — сказала вице-президент Российского Союза туриндустрии

Параллельно деловой программе международного туристического форума «Большой Урал», которая насчитывает 27 мероприятий для представителей туристической отрасли, на площадке МВЦ развернулась выставка — ярмарка UralTravelMarket, в которой участвуют более 100 экспонентов: мастера художественных промыслов, представители муниципалитетов Свердловской области и регионов России и ближнего зарубежья.

«Для нас очень важно поддержать народные художественные промыслы, такую задачу ставит сегодня Президент России и губернатор Свердловской области», — уточнил Алексей Орлов.

Отметим, Свердловская область во второй раз в рамках «Большого Урала» стала площадкой для проведения регионального этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Как рассказал организатор конкурса Геннадий Шаталов , «мы заняты здесь уникальным делом — соединяем туризм с народными промыслами и создаем туристические сувениры. Уверен, число участников будет расширяться, и ваша площадка станет одной из крупнейших. Сегодня здесь представлены 200 сувениров из девяти регионов страны».

Одной из новаций UralTravelMarket стала активная презентация крупных туристических и событийных проектов: Царских дней в Екатеринбурге, уникальной фотовыставки ТАСС , посвященной туризму и транспорту в начале 20 века, новых мероприятий в Нижнем Тагиле, Сысерти, Каменске — Уральском, Полевском , Ирбите, Артемовском, Арамили и других муниципалитетов Среднего Урала.