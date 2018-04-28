Ещё
Красную площадь на время закроют для туристов и горожан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красную площадь на время закроют для туристов и горожан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. С 4 по 9 мая Московский Кремль будет закрыт для посещения, сообщает пресс-центр Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации.
Это необходимо для подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
При этом Оружейная палата 4 и 5 мая работает в течение дня, а 6 мая — с 14:00. Посещение Оружейной палаты осуществляется по предварительно проданным билетам и экскурсионным путевкам.
Кроме того, в пресс-центре ФСО напомнили, что с началом летнего туристического сезона, с 15 мая по 30 сентября 2018 года, Московский Кремль будет принимать экскурсантов с 9:30 до 17:00, находиться в музеях станет возможным до 18:00 (сейчас до 17:00).
РИА Новости: последние новости
За рубеж без загранпаспорта: самые интересные туры на майские праздники Камчатка по цене Турции — это реально? Как подешевел Дальний Восток Эксперты назвали шесть причин, мешающих развитию туризма в Азербайджане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом224
США поставили Европе ультиматум
«Поцелуйчик» Меркель, печальная участь «Томагавков» и другие события дня35
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением65
Бриджит Макрон пожалела «забавную» Меланью Трамп31
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение