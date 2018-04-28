В Нижнем Новгороде завершена установка туристической навигации к ЧМ-2018

Монтаж тестовых конструкций новой пешеходной туристической навигации почти завершен. На указателях отмечены главные городские достопримечательности и указаны направления, по которым можно до них добраться. Об этом сообщил директор Нижегородского туристско-информационного центра Сергей Яковлев на встрече с предпринимателями по вопросам подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

По словам Сергея Яковлева, общая навигация по улицам города будет осуществляться с помощью информационных указателей на иностранных языках. Они появятся в Нижнем Новгороде после 24 мая. Указатели выполнены согласно требованиям министерства культуры России , включают дублирование названий объектов на английском языке и QR-коды.

В информационных павильонах туристы могут получить комплект информационных материалов о Нижнем Новгороде. В него войдет памятка и гид болельщика, путеводитель по Нижнему Новгороду и туристическая карта.

Информационные павильоны будут располагаться в здании железнодорожного вокзала и международного аэропорта в Стригино. Также передвижные информационные павильоны появятся на площади Минина и Пожарского, у торгового центра «Республика», а также на площади Маркина.