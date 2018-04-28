ИФК и «Северсталь» договорились о лизинге 6 SSJ 100

Москва , 28 апреля — «Вести. Экономика». Авиакомпания «Северсталь» заключила контракт на финансовую аренду 6 ближнемагистральных самолетов SSJ 100 сроком на 12 лет.

Об этом говорится в пресс-релизе лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Как отмечается, поставка первого SSJ 100 для «Северстали» запланирована на октябрь 2018 г.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Лизинговая компания ОАО „Ильюшин Финанс Ко“ и ООО „Авиапредприятие „Северсталь“ заключили Соглашение об основных условиях поставки в финансовую аренду (лизинг) шести самолетов Superjet 100 в модификации RRJ-95B-100. Срок лизинга каждого воздушного судна — 12 лет.

Согласно подписанному Соглашению, самолеты будут поставлены в течение 2018–2022 гг. В 2018 году авиакомпания планирует получить три самолета, первый из которых — в октябре текущего года. Оставшиеся самолеты планируется получить до 2022 года.

Все воздушные суда будут оборудованы пассажирскими салонами с возможностью конвертации из одноклассной компоновки на 100 мест эконом-класса в двухклассную компоновку на 93 пассажира, включающую 85 мест эконом-класса и 8 мест бизнес-класса“. [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Ряд СМИ также сообщили о заявлении ПАО „Северсталь“ (головной компании ООО „Авиапредприятие „Северсталь“) об общей стоимости данного контракта в 11 млрд рублей.

По данным авиакомпании „Северсталь“, в 2017 г. её услугами воспользовались 230 тыс. человек.