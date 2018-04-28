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ИФК и «Северсталь» договорились о лизинге 6 SSJ 100
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ИФК и «Северсталь» договорились о лизинге 6 SSJ 100 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Пресс-служба АО «Гражданские самолёты Сухого»
Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Авиакомпания «Северсталь» заключила контракт на финансовую аренду 6 ближнемагистральных самолетов SSJ 100 сроком на 12 лет.
Об этом говорится в пресс-релизе лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Как отмечается, поставка первого SSJ 100 для «Северстали» запланирована на октябрь 2018 г.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Лизинговая компания ОАО „Ильюшин Финанс Ко“ и ООО „Авиапредприятие „Северсталь“ заключили Соглашение об основных условиях поставки в финансовую аренду (лизинг) шести самолетов Superjet 100 в модификации RRJ-95B-100. Срок лизинга каждого воздушного судна — 12 лет.
Согласно подписанному Соглашению, самолеты будут поставлены в течение 2018–2022 гг. В 2018 году авиакомпания планирует получить три самолета, первый из которых — в октябре текущего года. Оставшиеся самолеты планируется получить до 2022 года.
Все воздушные суда будут оборудованы пассажирскими салонами с возможностью конвертации из одноклассной компоновки на 100 мест эконом-класса в двухклассную компоновку на 93 пассажира, включающую 85 мест эконом-класса и 8 мест бизнес-класса“. [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Ряд СМИ также сообщили о заявлении ПАО „Северсталь“ (головной компании ООО „Авиапредприятие „Северсталь“) об общей стоимости данного контракта в 11 млрд рублей.
Авиакомпания „Северсталь“ осуществляет рейсы из Череповца в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Апатиты, Великий Устюг, Анапу, Сочи, Геленджик, Симферополь, Советский, Бургас, Батуми. Авиакомпания также выполняет чартерные перевозки по всему миру.
По данным авиакомпании „Северсталь“, в 2017 г. её услугами воспользовались 230 тыс. человек.
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