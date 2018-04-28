Более 260 дополнительных поездов дальнего следования запустят на майские праздники 

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) в период майских праздников в текущем году назначила 263 дополнительных поездов дальнего следования для обеспечения повышенного спроса в эти дни, сообщили в компании.
По прогнозам компании, в период с 28 апреля по 2 мая поездами дальнего следования ФПК воспользуется свыше 1,3 млн пассажиров, что на 6% превышает показатели прошлого года. «Пиковые» даты выезда на праздники ожидаются 28 апреля и 4 мая.
Дополнительные поезда в майские праздники совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Белгород, Саранск, а также в курортные города Черноморского побережья и Северного Кавказа. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы назначены в Великие Луки, Киров, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Брянск, Чебоксары и другие города. Кроме того, назначены дополнительные поезда, курсирующие в международном сообщении (Москва — Таллин, Москва — Хельсинки).