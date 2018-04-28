Ещё
Более 260 дополнительных поездов дальнего следования запустят на майские праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам

Более 260 дополнительных поездов дальнего следования запустят на майские праздники 

Rambler News Service 21 минуту назад
«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) в период майских праздников в текущем году назначила 263 дополнительных поездов дальнего следования для обеспечения повышенного спроса в эти дни, сообщили в компании.
По прогнозам компании, в период с 28 апреля по 2 мая поездами дальнего следования ФПК воспользуется свыше 1,3 млн пассажиров, что на 6% превышает показатели прошлого года. «Пиковые» даты выезда на праздники ожидаются 28 апреля и 4 мая.
Дополнительные поезда в майские праздники совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Белгород, Саранск, а также в курортные города Черноморского побережья и Северного Кавказа. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы назначены в Великие Луки, Киров, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Брянск, Чебоксары и другие города. Кроме того, назначены дополнительные поезда, курсирующие в международном сообщении (Москва — Таллин, Москва — Хельсинки).
Rambler News Service: последние новости
Finnair увеличит перевозки пассажиров из Петербурга на треть Авиакомпания UTair раскроет пассажирам пол их попутчиков Компания McKinsey оценила размер доходов РФ от проведения ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян349
США поставили Европе ультиматум
Лавров сделал заявление года153
Российских моряков запугали украинскими пиратами163
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ44
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение