Более 260 дополнительных поездов дальнего следования запустят на майские праздники

Федеральная пассажирская компания » (ФПК, дочерняя компания РЖД ) в период майских праздников в текущем году назначила 263 дополнительных поездов дальнего следования для обеспечения повышенного спроса в эти дни, сообщили в компании.

По прогнозам компании, в период с 28 апреля по 2 мая поездами дальнего следования ФПК воспользуется свыше 1,3 млн пассажиров, что на 6% превышает показатели прошлого года. «Пиковые» даты выезда на праздники ожидаются 28 апреля и 4 мая.