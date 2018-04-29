Ещё
Более 260 дополнительных поездов дальнего следования запустит ФПК на майские праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 260 дополнительных поездов дальнего следования запустит ФПК на майские праздники 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Более 260 дополнительных поездов дальнего следования запустит Федеральная пассажирская компания (ФПК) на майские праздники, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«Для обеспечения повышенного спроса на перевозку пассажиров в период майских праздников в текущем году АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначены 263 дополнительных поезда дальнего следования. Всего в дни майских праздников регулярные и дополнительные поезда совершат в общей сложности свыше 6,6 тыс. рейсов, что на 2,8% больше, чем в праздничные дни прошлого года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по прогнозам компании, в период с 28 апреля по 2 мая поездами дальнего следования АО «ФПК» воспользуется свыше 1,3 млн пассажиров, что на 6% превышает показатели прошлого года. «Пиковые» даты выезда на праздники ожидаются 28 апреля и 4 мая.
«Дополнительные поезда в майские праздники совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Белгород, Саранск, а также в курортные города Черноморского побережья и Северного Кавказа. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы назначены в Великие Луки, Киров, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Брянск, Чебоксары и другие города. Кроме того, назначены дополнительные поезда, курсирующие в международном сообщении (Москва-Таллин, Москва-Хельсинки)», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что на многие направления действуют специальные тарифы и скидки. Подробную информацию о маршрутах, графике движения поездов дальнего следования и о стоимости билетов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Ранее сообщалось, что более 800 бесплатных билетов оформлено для проезда в мае 2018 г. по РФ ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих в поездах дальнего следования.
Агентство «Москва»: последние новости
Роструд: Почти 77 млн руб. задолженности по зарплате выплачено работникам «Вим-Авиа» «РусЛайн» и UTair заключили соглашение о совместной эксплуатации ряда авиалиний В АТОРе напомнили об изменении графиков работы визовых служб европейских стран в России в мае
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора215
МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее278
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением83
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян481
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение