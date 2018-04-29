Более 260 дополнительных поездов дальнего следования запустит ФПК на майские праздники

Более 260 дополнительных поездов дальнего следования запустит Федеральная пассажирская компания (ФПК) на майские праздники, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Для обеспечения повышенного спроса на перевозку пассажиров в период майских праздников в текущем году АО «ФПК» ( дочернее общество ОАО «РЖД» ) назначены 263 дополнительных поезда дальнего следования. Всего в дни майских праздников регулярные и дополнительные поезда совершат в общей сложности свыше 6,6 тыс. рейсов, что на 2,8% больше, чем в праздничные дни прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по прогнозам компании, в период с 28 апреля по 2 мая поездами дальнего следования АО «ФПК» воспользуется свыше 1,3 млн пассажиров, что на 6% превышает показатели прошлого года. «Пиковые» даты выезда на праздники ожидаются 28 апреля и 4 мая.

Санкт-Петербург, Кострому, Белгород, Брянск, «Дополнительные поезда в майские праздники совершат рейсы из Москвы Казань , Нижний Новгород, Саратов Саранск , а также в курортные города Черноморского побережья и Северного Кавказа. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы назначены в Великие Луки, Киров, Волгоград Ижевск , Казань, Орел Чебоксары и другие города. Кроме того, назначены дополнительные поезда, курсирующие в международном сообщении (Москва-Таллин, Москва-Хельсинки)», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что на многие направления действуют специальные тарифы и скидки. Подробную информацию о маршрутах, графике движения поездов дальнего следования и о стоимости билетов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».