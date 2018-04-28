Авиакомпания Vueling отменила рейсы из Испании в Петербург из-за стачки сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 28 апреля. / ТАСС /. Испанская авиакомпания Vueling отменила рейсы из города Аликанте в Санкт-Петербург и обратно, запланированные на субботу, а также из Петербурга в Барселону на 29 апреля из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Авиакомпания уже отменила около 250 рейсов из-за забастовки пилотов 25 и 26 апреля. Как ранее объявлял профсоюз Sepla, стачка связана с несоблюдением нескольких разделов второго коллективного договора компании и с отсутствием прогресса в переговорах по новому соглашению. Одним из пунктов конфликта является заработная плата, повышения которой добивается профсоюз.

"Мы информируем вас о том, что 28 и 29 апреля объявлена забастовка сотрудников службы воздушного движения.

Отменяются рейсы — 28.04 номер VLG7748 из Аликанте в Санкт— Петербург, номер VLG7749 из Санкт-Петербурга в Аликанте. 28.04 номер VLG7892 из Барселоны в Санкт-Петербург, 29.04 номер VLG7893 из Санкт-Петербурга в Барселону", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

В компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет петербургским аэропортом Пулково, ТАСС подтвердили отмену рейсов. «Авиакомпания уведомила нас об отмене рейсов, однако сегодня рейс в Барселону был выполнен по расписанию, а вот самолет из Аликанте не прибыл и, соответственно, не будет выполнен обратный вылет. На завтра отменяется вылет в Барселону», — сказали в компании.

В компании также отметили, что перевозчик в соответствии с российским законодательством будет обязан либо возместить стоимость билетов либо предложить альтернативный рейс. «Авиакомпания работает с пассажирами по этому вопросу», — отметили в «Воздушных воротах Северной столицы».

Vueling является испанским лоукостером и базируется в Барселоне. Компания считается одним из крупнейших авиаперевозчиков в пиренейском королевстве. В 2015 году Vueling перевезла порядка 24 млн пассажиров.