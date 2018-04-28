«Аэрофлот» начал переводить рейсы в новый терминал «Шереметьево»

«Аэрофлот» приступил к переводу рейсов в терминал В аэропорта «Шереметьево» , говорится в сообщении авиакомпании. Полеты из нового терминала будут выполняться с 3 мая. До 1 июня компания переведет в «Шереметьево В» 46 рейсов.

Белгород, Пермь, Сыктывкар, Челябинск, Магнитогорск, Архангельск, Нижнекамск, Оренбург, В ходе первого этапа в терминал В будут переведены внутренние рейсы — в Саратов , Воронеж, Ставрополь Сургут и обратно.

Для трансферных пассажиров построен межтерминальный переход —подземный пассажирский тоннель, объединяющий терминал В с терминалами D, E и F. По нему начнут курсировать поезда, которые будут отправляться каждые 4 минуты.

Расчетная пропускная способность нового терминала — 20 млн пассажиров в год, площадь — 108 000 кв. м. Инвестиции в его сооружение и обустройство, по данным на декабрь 2017 г., составили 19 млрд руб., инвестиции в тоннели и станционные комплексы — 17,1 млрд руб.