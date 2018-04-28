В Лодейном поле обсудили предстоящий туристический сезон

Заседание координационного совета по туризму прошло 26 апреля в Лодейном Поле, на нем подвели итоги 2017 года и обсудили перспективы развития туризма в районе. Провёл заседание заместитель главы администрации по экономике и имущественным отношениям Игорь Ковалев

О том, что в Лодейном Поле начали придавать туризму первостепенное значение, свидетельствует выделение этой программы в самостоятельное направление. До сих пор все мероприятия и финансирование, направленные на турсферу, были — формально, с административной точки зрения — только одним из секторов экономической активности.

По традиции вопросы этой отрасли обсуждаются накануне нового туристического сезона, а в этом году, который объявлен Годом туризма, особенно важны.

Об итогах развития туризма в 2017 году и перспективах на 2018 год рассказала заместитель заведующего отделом экономического развития Ольга Клочко. За прошедший год Лодейнопольский район посетили более 52 тысяч туристов. В навигационный сезон было совершено 248 судозаходов и стоянок у причалов в городе Лодейное Поле и в посёлке Свирьстрой. Большая часть туристов, экскурсантов, гостей района, прибывает водным транспортом, экскурсионными автобусами из Санкт-Петербурга , без ночевки на территории района. Немало гостей останавливаются в гостевых домах, турбазах, гостиницах для посещения туристических объектов и отдыха. Необходимая инфраструктура для этого в районе есть. Особенно популярен паломнический туризм. Гости посещают музеи, расположенные в Лодейном Поле, Алеховщине и в Тервеничах, приезжают на праздники и фестивали. Рыбалка, охота, пешие, водные, велосипедные, конные прогулки и походы — это именно то, чем привлекателен Лодейнопольский район для любителей актвиного отдыха на природе. Для дальнейшего развития туризма создаются все предпосылки.

Район включен в межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России» по теме Петровских городов, завершены проектные работы по благоустройству скверов и набережной на месте домика Петра Первого, завершаются проектные работы по строительству самого дома царя. Кроме этого рядом планируется возвести памятник «Фрегату» и кораблестроителям Петровской эпохи. Специалисты приступили к работе по созданию брендбука, который будет являться официальным руководством по управлению брендом Лодейного Поля. Продвижение темы — родина Балтийского флота набирает обороты. В городе есть несколько объектов турпоказа эпохи Петра Первого. Памятник на месте бывшего домика Петра, памятник-якорь, Екатерининская лестница, Балтийский зал в историко-краеведческом музее, но этого недостаточно для того, чтобы у туроператоров появился дополнительный интерес к нашему району. Поэтому администрация района активно работает сейчас над созданием новых объектов для привлечения туристов.

Среди основных мероприятий разработанной муниципальной программы обеспечение деятельности «Туристско— информационного центра» при Лодейнопольском фонде «Содействие», содействие созданию и развитию объектов туристской инфраструктуры и сервиса, продвижение туристских возможностей Лодейнопольского района.

Информацию о первых итогах деятельности ТИЦ и перспективах работы в 2018-19 гг. сделала его сотрудник Светлана Иванова . 1 августа прошлого года Лодейнопольский туристско-информационный центр возобновил работу в Фонде развития бизнеса «Содействие». ТИЦ занимается систематизацией информации по туристическому потенциалу района и продвижением его на рынке туриндустрии.

Формированием информационного ресурса активно занималась Светлана Владимировна в прошлом году. Ею совместно с представителями районной администрации были совершены объезды гостиниц, баз отдыха и гостевых домов. Выяснялись преимущества и проблемы каждого объекта, а также возможности повышения туристической привлекательности в низкий сезон. В результате был составлен реестр мест размещения и налажены каналы взаимодействия. В процессе этих объездов были определены сельские мастера, работающие с деревом и занимающиеся ковкой, плетением из лозы, гончарным промыслом. С ними обсуждались возможности производства сувенирной продукции.

ТИЦ активно участвует в семинарах и выставках, а также в международных культурных мероприятиях с целью продвижения районного туристского продукта. Туристическая привлекательность района растёт с развитием событийного туризма. Большой интерес у туристов вызывает этническое направление, в январе началась работа по проекту «Карелы Присвирья». По замыслу его авторов в деревне Андреевщина будет создан Центр карельской культуры «Кондуши». Рассказала Светлана Владимировна и о других интересных планах и идеях.

Участники совещания обсудили множество вопросов, связанных с усовершенствованием условий для приема гостей. Руководитель туристической фирмы «Полюс Северо-Запад» Галина Иванова предложила организовать в городе сувенирную лавку, где бы продавалась печатная и сувенирная продукция, задала вопрос о кирпичной стене у сквера Якимовского. Игорь Ковалев объяснил, что размещенная на ней информация — явление временное, а постоянное наполнение будет другим. Поднимались вопросы установки биотуалета на постоянной основе, строительстве причала в Свирьстрое, благоустройстве парка «Свирская Победа», озеленения улиц, организации экскурсий в Нижне-Свирский заповедник, а также вносились интересные предложения, которые можно реализовать в городе.

В заключение Игорь Владимирович представил проект бренда, который был специально разработан и будет использоваться во всех сферах. Он представляет собой паруса с парящей чайкой и выполнен в цветовой гамме нынешнего герба города. После утверждения все хозяйствующие субъекты получат право использовать его в своей продукции и деятельности.

Председатель районной общественной палаты Анатолий Лысых рассказал о планируемом на мае заседании палаты по вопросу влияния субъектов малого бизнеса на развитие туризма и пригласил принять участие в нем.

Редакция ivbg.ru напоминает, что Лодейное Поле будет продвигать себя под брендом «Родина Балтийского флота России». Помогут в этом наружная реклама и объекты городской среды, напоминающие: именно на берегах Свири строились первые русские военные корабли. Стилизация под петровскую эпоху — одно из главных направлений новой муниципальной программы развития туризма в районе.