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НАО выделит 17,6 млн рублей на субсидирование рейсов Нарьян-Мар — Москва в период отпусков
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НАО выделит 17,6 млн рублей на субсидирование рейсов Нарьян-Мар — Москва в период отпусков 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Главный региональный
ТАСС, 28 апреля. Компания «Комиавиатранс» стала победительницей конкурса на осуществление субсидированных авиаперевозок из Нарьян-Мара в Москву в период летних отпусков. Бюджет округа выделит перевозчику 17,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа (НАО).
"Комиавиатранс" предстоит выполнить 16 еженедельных рейсов самолетами Embraer 145. Один субсидированный рейс в Москву обойдется окружной казне в 1,1 млн рублей", — говорится в сообщении.
В результате билет для взрослого пассажира на субсидированных авиарейсах будет стоить не более 9 тыс. рублей, билет для детей 2-12 лет будет стоить 4,5 тыс. рублей. Билеты поступят в продажу после подписания контракта (не позднее 18 мая). Их можно будет приобрести на сайте авиакомпании.
Самолеты будут летать по субботам со 2 июня по 15 сентября. Также, согласно условиям контракта, который будет заключен с перевозчиком, пассажировместимость воздушных судов должна составлять не менее 50 посадочных мест, норма бесплатного провоза багажа на пассажира должна составлять не менее 23 кг, а вес ручной клади — не менее 10 кг.
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