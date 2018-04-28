НАО выделит 17,6 млн рублей на субсидирование рейсов Нарьян-Мар — Москва в период отпусков

ТАСС , 28 апреля. Компания «Комиавиатранс» стала победительницей конкурса на осуществление субсидированных авиаперевозок из Нарьян-Мара Москву в период летних отпусков. Бюджет округа выделит перевозчику 17,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа (НАО).

"Комиавиатранс" предстоит выполнить 16 еженедельных рейсов самолетами Embraer 145. Один субсидированный рейс в Москву обойдется окружной казне в 1,1 млн рублей", — говорится в сообщении.

В результате билет для взрослого пассажира на субсидированных авиарейсах будет стоить не более 9 тыс. рублей, билет для детей 2-12 лет будет стоить 4,5 тыс. рублей. Билеты поступят в продажу после подписания контракта (не позднее 18 мая). Их можно будет приобрести на сайте авиакомпании.

Самолеты будут летать по субботам со 2 июня по 15 сентября. Также, согласно условиям контракта, который будет заключен с перевозчиком, пассажировместимость воздушных судов должна составлять не менее 50 посадочных мест, норма бесплатного провоза багажа на пассажира должна составлять не менее 23 кг, а вес ручной клади — не менее 10 кг.