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Почти 50 оборотных рейсов «Аэрофлот» переведет в новый терминал В аэропорта Шереметьево до 1 июня
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Почти 50 оборотных рейсов «Аэрофлот» переведет в новый терминал В аэропорта Шереметьево до 1 июня 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«Аэрофлот» приступает к поэтапному переводу рейсов федеральных направлений в новый терминальный комплекс международного аэропорта Шереметьево — терминал В. Полеты из Шереметьево В будут выполняться с 3 мая 2018 г. Первый этап планируется завершить до 1 июня 2018 г., компания переведет 46 оборотных рейсов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для трансферных пассажиров построен межтерминальный переход — подземный пассажирский тоннель, объединяющий северный (терминал В) и южный (терминалы D, E, F) аэровокзальный комплекс аэропорта «под одной крышей».
«Сообщение между южным и северным терминальным комплексом будет осуществляться посредством курсирующих автоматизированных поездов, которые будут отправляться каждые четыре минуты. Доступ в межтерминальный переход будет осуществляться через станционные комплексы. Вход в северный станционный комплекс расположен на уровне первого наземного этажа терминала В. Южный интегрирован в переход между терминалами Е и D. Доступ к новому терминалу будет осуществляться как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход», — пояснил авиаперевозчик.
В пресс-службе добавили, что во избежание опозданий на рейс «Аэрофлот» настоятельно рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за три часа до вылета.
Ранее Агенство «Москва» сообщало, что терминал B и межтерминальный переход введены в эксплуатацию в аэропорту Шереметьево.
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