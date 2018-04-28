Почти 50 оборотных рейсов «Аэрофлот» переведет в новый терминал В аэропорта Шереметьево до 1 июня

«Аэрофлот» приступает к поэтапному переводу рейсов федеральных направлений в новый терминальный комплекс международного аэропорта Шереметьево — терминал В. Полеты из Шереметьево В будут выполняться с 3 мая 2018 г. Первый этап планируется завершить до 1 июня 2018 г., компания переведет 46 оборотных рейсов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для трансферных пассажиров построен межтерминальный переход — подземный пассажирский тоннель, объединяющий северный (терминал В) и южный (терминалы D, E, F) аэровокзальный комплекс аэропорта «под одной крышей».

«Сообщение между южным и северным терминальным комплексом будет осуществляться посредством курсирующих автоматизированных поездов, которые будут отправляться каждые четыре минуты. Доступ в межтерминальный переход будет осуществляться через станционные комплексы. Вход в северный станционный комплекс расположен на уровне первого наземного этажа терминала В. Южный интегрирован в переход между терминалами Е и D. Доступ к новому терминалу будет осуществляться как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход», — пояснил авиаперевозчик.

В пресс-службе добавили, что во избежание опозданий на рейс «Аэрофлот» настоятельно рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за три часа до вылета.