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«Аэрофлот» начал поэтапный перевод федеральных рейсов в новый терминал «В»
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«Аэрофлот» начал поэтапный перевод федеральных рейсов в новый терминал «В» 

Rambler News Service 1 час назад
«Аэрофлот» приступил к поэтапному переводу рейсов федеральных направлений в новый терминальный комплекс аэропорта Шереметьево — терминал «В», сообщили в авиакомпании.
Полеты из Шереметьево В будут выполняться с 3 мая 2018 года. Первый этап планируется завершить до 1 июня 2018 года, компания переведет 46 оборотных рейсов.
Для трансферных пассажиров построен межтерминальный переход — подземный пассажирский тоннель, объединяющий северный (терминал В) и южный (терминалы D, E, F) аэровокзальный комплекс аэропорта «под одной крышей», отметили в авиакомпании.
«Сообщение между южным и северным терминальным комплексом будет осуществляться посредством курсирующих автоматизированных поездов, которые будут отправляться каждые четыре минуты. Доступ в межтерминальный переход будет осуществляться через станционные комплексы. Вход в северный станционный комплекс расположен на уровне первого наземного этажа Терминала В. Южный интегрирован в переход между терминалами Е и D. Доступ к новому терминалу будет осуществляться как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход», — отметили в «Аэрофлоте».
Во избежание опозданий на рейс, «Аэрофлот» рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за три часа до вылета.
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