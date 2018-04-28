«Аэрофлот» начал поэтапный перевод федеральных рейсов в новый терминал «В»

«Аэрофлот» приступил к поэтапному переводу рейсов федеральных направлений в новый терминальный комплекс аэропорта Шереметьево — терминал «В», сообщили в авиакомпании.

Полеты из Шереметьево В будут выполняться с 3 мая 2018 года. Первый этап планируется завершить до 1 июня 2018 года, компания переведет 46 оборотных рейсов.

Для трансферных пассажиров построен межтерминальный переход — подземный пассажирский тоннель, объединяющий северный (терминал В) и южный (терминалы D, E, F) аэровокзальный комплекс аэропорта «под одной крышей», отметили в авиакомпании.

«Сообщение между южным и северным терминальным комплексом будет осуществляться посредством курсирующих автоматизированных поездов, которые будут отправляться каждые четыре минуты. Доступ в межтерминальный переход будет осуществляться через станционные комплексы. Вход в северный станционный комплекс расположен на уровне первого наземного этажа Терминала В. Южный интегрирован в переход между терминалами Е и D. Доступ к новому терминалу будет осуществляться как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход», — отметили в «Аэрофлоте».

Во избежание опозданий на рейс, «Аэрофлот» рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за три часа до вылета.