Новые туристические маршруты разработают в Санкт-Петербурге 

Программы будут утверждены в ближайшее время.
Новые туристические маршруты планируют разработать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила заместитель министра РФ Алла Манилова.
Основные задачи новой туристической программы — духовное и военно-патриотическое воспитание.
Так, в следующем году будут запущены маршруты «Александр Невский — небесный покровитель Петербурга» и «Путь Александра Невского». Первый будет включать посещение Александро-Невской лавры, Феодоровского и Казанского кафедрального соборов. Второй маршрут будет больше акцентирован на легендарном сражении на Неве.
В рамках совещания был также рассмотрен вопрос о включении в туристическую программу музея Александра Суворова, передает издание «Невские Новости».