Новые туристические маршруты разработают в Санкт-Петербурге

Программы будут утверждены в ближайшее время.

Новые туристические маршруты планируют разработать в Санкт-Петербурге . Об этом сообщила заместитель министра РФ Алла Манилова.

Основные задачи новой туристической программы — духовное и военно-патриотическое воспитание.

Так, в следующем году будут запущены маршруты « Александр Невский — небесный покровитель Петербурга» и «Путь Александра Невского». Первый будет включать посещение Александро-Невской лавры, Феодоровского и Казанского кафедрального соборов. Второй маршрут будет больше акцентирован на легендарном сражении на Неве.