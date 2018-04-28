Ещё
В Москве стартовал сезон круизной навигации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам

В Москве стартовал сезон круизной навигации 

Мир24 1 час назад
На торжественную церемонию к причалам Северного речного вокзала пришли сотни людей, сообщает «МИР 24».
В этом году теплоходы сделают 263 рейса. Они будут ходить по рекам России с экскурсионными программами. Планируются рейсы к популярным туристическим местам. Такой вид отдыха становится все более популярным.
«Сейчас круизные компании отмечают повышение спроса. Вернее скажем так, увеличение глубины спроса. И он значительный. На некоторых теплоходах мы видим до 80% увеличения. Но это то, что люди стараются заранее купить на те маршруты, которые они выбрали», — сказала заместитель генерального директора компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.
Навигация продолжится до осени. Ожидается, что пассажирами станут больше полумиллиона человек.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В аэропорт налегке: сотрудники Emirates будут сами приезжать за багажом Международная встреча туроператоров состоялась в Бишкеке Супрематическая карта России может стать брендом страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян350
США поставили Европе ультиматум
Лавров сделал заявление года153
Российских моряков запугали украинскими пиратами164
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ47
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение