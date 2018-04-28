В Москве стартовал сезон круизной навигации

На торжественную церемонию к причалам Северного речного вокзала пришли сотни людей, сообщает «МИР 24».

В этом году теплоходы сделают 263 рейса. Они будут ходить по рекам России с экскурсионными программами. Планируются рейсы к популярным туристическим местам. Такой вид отдыха становится все более популярным.

«Сейчас круизные компании отмечают повышение спроса. Вернее скажем так, увеличение глубины спроса. И он значительный. На некоторых теплоходах мы видим до 80% увеличения. Но это то, что люди стараются заранее купить на те маршруты, которые они выбрали», — сказала заместитель генерального директора компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова

Навигация продолжится до осени. Ожидается, что пассажирами станут больше полумиллиона человек.

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