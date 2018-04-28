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«Домодедово» с 1 мая на четверть снизит цены на обслуживание в бизнес‑залах аэропорта
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«Домодедово» с 1 мая на четверть снизит цены на обслуживание в бизнес‑залах аэропорта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Тарифы на обслуживание пассажиров в собственных бизнес-залах столичного аэропорта «Домодедово» с 1 мая снизят на 26%, новые тарифы будут действовать до конца года, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«Предложение действительно для собственных бизнес-залов «Домодедова». Оплатить услуги можно на стойке информации на территории аэровокзала и при входе в зал на стойке ресепшн», — отмечается в сообщении.
Бизнес-залы располагаются в чистой зоне как внутренних, так и международных воздушных линий. Посетителям предлагаются: комфортное пространство для работы, бесплатный беспроводной интернет, шведский стол, гардеробная комната, душевая, доставка к воздушному судну на отдельном транспорте, выделенная детская игровая комната, визуальная информация о статусе рейсов, оповещение о необходимости посадки на рейс и прочее. Подробнее о сервисе можно узнать на сайте аэропорта.
Бизнес-залы пользуются особой популярностью в период с июня по сентябрь, а основной пик обслуживания пассажиров приходится на июль.
«По итогам 2017 года пассажиропоток бизнес-залов аэропорта «Домодедово» увеличился на 25,62% по сравнению с 2016 годом, что говорит о привлекательности этого вида услуг для путешественников», — заключается в сообщении.
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