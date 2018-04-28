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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 3 мая
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Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 3 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
8:30 — Торжественная церемония и пресс-брифинг по случаю выполнения первого рейса из нового пассажирского терминала B международного аэропорта Шереметьево.
14:00 — Круглый стол на тему: «Что может стать альтернативой „Фейсбуку“ и Telegram в России?».
14:00 — Заседание ЦИК РФ.
Фотоматериалы:
8:30 — Торжественная церемония и пресс-брифинг по случаю выполнения первого рейса из нового пассажирского терминала B международного аэропорта Шереметьево.
10:20 — Проверка Мосгорсудом законности ареста бывшего вице-президенита группы «Росгосстрах» С. Хачатурова, подозреваемого в растрате.
11:00 — Занятия по программе «Активное долголетие» в парке «Сокольники».
11:00 — Экскурсии в парке неба Московского планетария.
Агентство «Москва»: последние новости
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