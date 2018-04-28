На Майорке задержали британских туристов за наркотики и фальшивые деньги

По данным испанской прессы, четверо мужчин, граждан Великобритании , возрасте от 30 до 50 лет, приехали на курорт Магалуф, чтобы как следует «оторваться». Остановились гости Майорки не в отеле, а в частной квартире.

Отдыхали по намеченной программе, но один из туристов был задержан местной полицией. При британце были обнаружены кокаин и марихуана, а также пять банкнот по 20 евро, которые оказались поддельными.

Полиция пришла с обысками на квартиру, где проживала вся компания. Как оказалось, из наличности у британцев было 1100 фунтов (настоящих), а также 3000 поддельных евро.

Как установило следствие, фальшивые евро гости привезли с собой из Великобритании в обычном чемодане, намереваясь потратить поддельные дензнаки в заведениях Магалуфа.

На допросах задержанные пояснили, что первую очередь рассчитывали расплачиваться фальшивыми евро за выпивку, так как в темноте баров и клубов мало кто будет обращать внимание на качество банкнот.