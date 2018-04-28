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На Майорке задержали британских туристов за наркотики и фальшивые деньги
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На Майорке задержали британских туристов за наркотики и фальшивые деньги 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На Майорке арестованы британские туристы, которые намеревались потратить три тысячи поддельных евро в клубах и барах, сообщает Ассоциация туроператоров России.
По данным испанской прессы, четверо мужчин, граждан Великобритании, возрасте от 30 до 50 лет, приехали на курорт Магалуф, чтобы как следует «оторваться». Остановились гости Майорки не в отеле, а в частной квартире.
Отдыхали по намеченной программе, но один из туристов был задержан местной полицией. При британце были обнаружены кокаин и марихуана, а также пять банкнот по 20 евро, которые оказались поддельными.
Полиция пришла с обысками на квартиру, где проживала вся компания. Как оказалось, из наличности у британцев было 1100 фунтов (настоящих), а также 3000 поддельных евро.
Как установило следствие, фальшивые евро гости привезли с собой из Великобритании в обычном чемодане, намереваясь потратить поддельные дензнаки в заведениях Магалуфа.
На допросах задержанные пояснили, что первую очередь рассчитывали расплачиваться фальшивыми евро за выпивку, так как в темноте баров и клубов мало кто будет обращать внимание на качество банкнот.
"Расследование продолжается, в том числе, чтобы определить, использовалась ли фальшивая валюта на других курортах Майорки, так что дальнейшие аресты не исключены", — говорится в заявлении местных правоохранительных органов. В настоящее время полиция пытается установить количество фальшивок, которые уже попали в местную экономику.
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