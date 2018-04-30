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Новый терминал пермского аэропорта начал обслуживать международные рейсы
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Новый терминал пермского аэропорта начал обслуживать международные рейсы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Реальное время
ПЕРМЬ, 30 апр — РИА Новости. Новый терминал пермского аэропорта начал обслуживать пассажиров международных рейсов, сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт „Пермь“.
Пограничный, таможенный и иные виды контроля в воздушном пункте пропуска через государственную границу РФ в новом терминале пермского аэропорта начали работу 30 апреля с 00.00 по местному времени (22.00 мск). Первым в новом терминале стал рейс »Анталья — Пермь— Анталья" авиакомпании OnurAir.
"Новый терминал аэропорта «Пермь» начал обслуживание международных рейсов", — говорится в сообщении.
Для удобства пассажиров в день запуска международного направления организован трансфер между старым и новым терминалами.
Открытие нового терминала пермского аэропорта состоялось в конце 2017 года. Все это время в нем обслуживались только пассажиры внутренних рейсов, а вылеты и прилеты международных рейсов осуществлялись в старом терминале аэропорта. Акт о соответствии воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в новом терминале был подписан межведомственной комиссией 16 марта. Планировалось, что международное направление в новом терминале будет запущено к началу летнего сезона.
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