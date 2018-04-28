В Кургане действует летнее расписание автобусов для дачников

С начала садоводческого периода и до 21 октября десять маршрутов переводятся на режим работы в соответствии с летним расписанием:

маршрут № 26 ул. Бурова-Петрова — пос. Керамзитный (в летний период отдельные рейсы до 1 микрорайона);

маршрут № 37 Ледовый дворец — ОАО «Синтез» (в летний период отдельные рейсы: 6 микрорайон — Ледовый дворец — мкр. Черемухово);

маршрут № 48 2 микрорайон — сады «Мостовик» (сезонный садоводческий маршрут);

маршрут № 52 рынок — сады «СЭММ» — сады «Химмаш» (сезонный садоводческий маршрут);

маршрут № 53 рынок — сады «Нива» (сезонный садоводческий маршрут);

маршрут № 342 госпиталь — микрорайон Челноково (в летний период до садов УВД

маршрут № 308 микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (в летний период отдельные рейсы до садов «Просвещенец»);

маршрут № 349 ОАО «Синтез» — аэропорт (в летний период до Омского моста);

маршрут № 396 бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»);

маршрут № 403 Ледовый дворец — аэропорт (в летний период отдельные рейсы до микрорайона Челноково).