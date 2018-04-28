Ещё
В Кургане действует летнее расписание автобусов для дачников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кургане действует летнее расписание автобусов для дачников 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
С начала садоводческого периода и до 21 октября десять маршрутов переводятся на режим работы в соответствии с летним расписанием:
маршрут № 26 ул. Бурова-Петрова — пос. Керамзитный (в летний период отдельные рейсы до 1 микрорайона);
маршрут № 37 Ледовый дворец — ОАО «Синтез» (в летний период отдельные рейсы: 6 микрорайон — Ледовый дворец — мкр. Черемухово);
маршрут № 48 2 микрорайон — сады «Мостовик» (сезонный садоводческий маршрут);
маршрут № 52 рынок — сады «СЭММ» — сады «Химмаш» (сезонный садоводческий маршрут);
маршрут № 53 рынок — сады «Нива» (сезонный садоводческий маршрут);
маршрут № 342 госпиталь — микрорайон Челноково (в летний период до садов УВД)
маршрут № 308 микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (в летний период отдельные рейсы до садов «Просвещенец»);
маршрут № 349 ОАО «Синтез» — аэропорт (в летний период до Омского моста);
маршрут № 396 бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»);
маршрут № 403 Ледовый дворец — аэропорт (в летний период отдельные рейсы до микрорайона Челноково).
45.ru: последние новости
В Кургане начинают ходить садоводческие маршруты В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Режим работы «Почты России» в праздники изменится
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян212
Анонсировано повышение пенсионного возраста500
Известный режиссер разбился в ДТП14
Лавров сделал заявление года125
Медведев высказался об уходе на отдых260
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение