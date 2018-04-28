Бесплатный Wi-Fi запускают на пляжах Имеретинской низменности, Джубги и поселка Ольгинка

Краснодар . 28 апреля — Новая Кубань. О ходе реализации одного из проектов, направленных на развитие туристической привлекательности региона, сообщила пресс-служба краевой администрации.

Уже эти летом бесплатный Wi-Fi появится на пляжах Имеретинской низменности Сочи Джубги и поселка Ольгинка.

Геленджик, Следующими на очереди городами, где установят необходимое оборудование, являются Анапа Новороссийск и весь Сочи.

Бесплатный Wi-Fi запустят не только на курортах Черноморского побережья. Его оборудуют в зонах отдыха Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского и Темрюкского районов.

Проект реализуется за счет средств инвестора. К концу 2019 года беспроводным Интернетом должны быть обеспечены около 500 морских пляжей.