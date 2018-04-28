Ещё
Туроператорам, обеспечивающим туристский поток на Кубань, выделят деньги из бюджета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туроператорам, обеспечивающим туристский поток на Кубань, выделят деньги из бюджета 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. Выделение субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров, обеспечивающих туристский поток на туристско-рекреационных и культурно-познавательных маршрутах по России обсуждалось на пленарном заседании Координационного совета по туризму при Минкультуре РФ. Оно проходило в Калуге.
Практически все курорты Краснодарского края вошли в перечень приоритетных туристско-рекреационных маршрутов. Исключение — Сочи.
В региональном министерстве курортов уже пояснили, как туроператоры будут получать данные денежные средства. Речь идет о необходимости соблюдения ряда условий на перевозку туристических групп на регулярных, чартерных рейсах авиакомпаний и по железной дороге.
Новая Кубань: последние новости
Бесплатный Wi-Fi запускают на пляжах Имеретинской низменности , Джубги и поселка Ольгинка Скотленд-Ярд раскрыл новые подробности «дела Скрипаля» Дмитрий Медведев поддержал законопроект о наказании за исполнение санкций США в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян212
Анонсировано повышение пенсионного возраста500
Известный режиссер разбился в ДТП14
Лавров сделал заявление года125
Медведев высказался об уходе на отдых260
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение