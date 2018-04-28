Туроператорам, обеспечивающим туристский поток на Кубань, выделят деньги из бюджета 

Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. Выделение субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров, обеспечивающих туристский поток на туристско-рекреационных и культурно-познавательных маршрутах по России обсуждалось на пленарном заседании Координационного совета по туризму при Минкультуре РФ. Оно проходило в Калуге.
Практически все курорты Краснодарского края вошли в перечень приоритетных туристско-рекреационных маршрутов. Исключение — Сочи.
В региональном министерстве курортов уже пояснили, как туроператоры будут получать данные денежные средства. Речь идет о необходимости соблюдения ряда условий на перевозку туристических групп на регулярных, чартерных рейсах авиакомпаний и по железной дороге.