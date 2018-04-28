«Белавиа» открыла регулярные рейсы из Ростова-на-Дону в Минск 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания «Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы из международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону в Минск. Первый рейс отправлен в ночь на 28 апреля, сообщили в субботу в пресс-службе аэропорта.
"Международный аэропорт Платов этой ночью обслужил первый рейс из Республики Беларусь. Авиасообщение Ростова— на-Дону с Минском открыла авиакомпания «Белавиа». Регулярный рейс будет выполняться четырежды в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на воздушных судах бразильского производства Embraer 175 и 195", — говорится в сообщении.
По словам исполнительного директора аэропорта Сергея Краснова, непрямой трафик из Ростова-на-Дону в Белоруссию, по приблизительным оценкам, составляет 20 тыс. человек в год. «Первый рейс с загрузкой более 90% стал объективным доказательством тому, что направление будет востребованным», — приводит пресс-служба слова Краснова.
В пресс-службе добавили, что минский аэропорт — крупный транзитный узел, он может быть использован для дальнейших стыковочных полетов в Европу. «Расписание рейса из Ростова— на-Дону составлено с учетом возможности трансфера на такие популярные направления, как Барселона, Берлин, Лондон, Ницца, Париж, Рим и другие», — уточнили в пресс-службе.
Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, его открыли 7 декабря 2017 года. Аэропорт построили специально к чемпионату мира по футболу. В первом квартале 2018 года полеты на регулярной основе из Платова выполняли 16 российских и иностранных авиакомпаний по 23 направлениям. С начала эксплуатации аэропорт обслужил 652 тыс. 956 человек.