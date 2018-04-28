«Белавиа» открыла регулярные рейсы из Ростова-на-Дону в Минск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. / ТАСС /. Белорусская авиакомпания «Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы из международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону в Минск . Первый рейс отправлен в ночь на 28 апреля, сообщили в субботу в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Платов этой ночью обслужил первый рейс из Республики Беларусь . Авиасообщение Ростова— на-Дону с Минском открыла авиакомпания «Белавиа». Регулярный рейс будет выполняться четырежды в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на воздушных судах бразильского производства Embraer 175 и 195", — говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора аэропорта Сергея Краснова, непрямой трафик из Ростова-на-Дону в Белоруссию, по приблизительным оценкам, составляет 20 тыс. человек в год. «Первый рейс с загрузкой более 90% стал объективным доказательством тому, что направление будет востребованным», — приводит пресс-служба слова Краснова.

В пресс-службе добавили, что минский аэропорт — крупный транзитный узел, он может быть использован для дальнейших стыковочных полетов в Европу. «Расписание рейса из Ростова— на-Дону составлено с учетом возможности трансфера на такие популярные направления, как Барселона, Берлин, Лондон, Ницца , Париж, Рим и другие», — уточнили в пресс-службе.