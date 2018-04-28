Япония продолжает активно привлекать туристов из России

Национальная туристическая организация Страны восходящего солнца (JNTO) начала большую кампанию под названием «EnjoyMy Japan» («Найдите свою Японию », англ. — прим. ред.). Она нацелена на привлечение в страну людей, готовых путешествовать на длительные расстояния.

В прошлом 2017 году Японию посетили 28 миллионов 690 тысяч человек. В 2020 году, когда в этой стране состоятся Олимпийские игры, японцы рассчитывают принять 40 миллионов туристов.

В нынешнем году, который является перекрёстным годом России и Японии, наши соседи крайне заинтересованы в том, чтобы визитёров из России у них было больше. Их число продолжает расти, но всё-таки значительно уступает количеству туристов из Азии.

Чтобы рассказать о малоизвестных россиянам японских достопримечательностях, в Москву приехали губернаторы трёх префектур страны — Ибараки , Хиросима и Вакаяма — и рассказали на встрече с прессой о своих «изюминках».

Например, префектура Ибараки славится прекрасными парками, в которых растут удивительные по красоте «американские незабудки», нарциссы и тюльпаны. Там находится и один из самых известных в Японии водопадов Фукурода.

Кроме того, в Ибараки можно покататься на велосипедной трассе протяжённостью 180 км, увидеть древнюю самурайскую школу «Кодокан», познакомиться с производством бумажных фонариков, отведать рыбу «морской чёрт», печень которой считается японским фуа-гра, жареных устриц «яки-гаки».

В префектуре Хиросима главная достопримечательность — это мемориальный Парк мира, напоминающий о падении американской атомной бомбы на город в августе 1945 года, в результате которой погибли 140 тысяч человек. «После этого ужаса город восстал из пепла и превратился в прекрасное место для жизни», — сказал его губернатор Хидэхико Юдзаки.

Кроме посещения Парка мира, Хиросима может предложить туристам покататься на гидропланах, совершить путешествие на круизном корабле, в каждой каюте которого есть индивидуальная терраса, посмотреть на ритуальные танцы, участники которых изображают питонов и демонов, побеждаемых в конце концов силами добра.

Вакаяма — святое место для паломников. В этой провинции расположено множество буддийских и синтоистских храмов. Кроме того, там находится потрясающий пляж с белым песком Сирахама, сафари-парк с самым большим количеством панд в Японии (их 15), пингвинов и дельфинов. А ещё река Коадза-гава, признанная самой красивой рекой в Японии, по которой можно покататься на каноэ. И ещё Вакаяма — фруктовый рай, где растут фантастические мандарины, персики, хурма.

Гостей встречи поприветствовал генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии и президент Всеяпонской Ассоциации туристических агентств Тосихиро Никай.

В конце вечера-презентации состоялось потрясающее шоу разделывания огромного голубого тунца, весом более 250 килограммов, привезённого в Москву из Японии. Его произвёл известный японский шеф-повар Киёси Кимури.