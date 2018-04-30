В новом терминале аэропорта Перми начали обслуживать международные рейсы 

В новом терминале аэропорта Перми начали обслуживать пассажиров международных рейсов, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу.
Пограничный, таможенные и другие виды контроля приступили к работе в понедельник, 30 апреля.
Первым в терминале стал рейс Анталья — Пермь — Анталья авиакомпании OnurAir.
Терминал был открыт в конце 2017 года. В течение нескольких месяцев там обслуживали только внутренние рейсы.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в Хабаровске дали старт строительству нового терминала аэропорта.