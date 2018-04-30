В аэропорту Перми открылся новый терминал для международных рейсов

МОСКВА , 30 апреля. / ТАСС /. Пассажиры международных рейсов аэропорта Пермь (Большое Савино ) в понедельник впервые воспользовались новым терминалом. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Юлия Отраднова.

"Первым международным рейсом в новом терминале стал рейс Анталья — Пермь — Анталья авиакомпании Onur Air в понедельник рано утром. Загрузка рейса практически стопроцентная — 210 пассажиров из 219 мест", — сказала собеседница агентства.

Новый терминал международного аэропорта Пермь (Большое Савино) открылся 30 ноября 2017 года. С этого времени все пассажиры, вылетающие и прилетающие внутренними рейсами, обслуживаются в новом терминале. Обслуживание всех международных рейсов осуществлялось до сих пор в прежнем терминале.

Отраднова добавила, что с 30 апреля все пассажиры международных рейсов, прилетающие и вылетающие через международный аэропорт Пермь (Большое Савино), будут обслуживаться в новом терминале. Для их удобства между старым и новым терминалами организован трансфер.