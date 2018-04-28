Мединский рассказал о мероприятиях Года культуры и туризма России и Турции

Стамбуле прошло второе заседание совместной рабочей группы по подготовке «перекрестного» Года культуры и туризма России Турции — 2019. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщается на сайте министерства культуры России.

Председателями заседания стали министр культуры России Владимир Мединский и министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш. В состав российской делегации вошли представители Третьяковской галереи, Исторического музея, Российского национального музея музыки, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, студии «Союзмультфильм» и других культурных институций.

«Мы договорились о том, что следующая встреча состоится осенью в рамках VII Санкт-Петербургского культурного форума. Там же мы утвердим окончательную программу российско-турецкого Года культуры и туризма — 2019, в рамках которого намечено несколько десятков мероприятий», — подытожил встречу Мединский.

«Мы бы хотели, чтобы этот Год культуры был не разовым мероприятием, а возможностью установления постоянных горизонтальных связей между нашими культурными институциями, музеями, театрами, театральными фестивалями, кинокомпаниями, чтобы это сотрудничество, родившееся в Год культуры, продолжалось», — отметил российский министр.