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Мединский рассказал о мероприятиях Года культуры и туризма России и Турции
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Мединский рассказал о мероприятиях Года культуры и туризма России и Турции 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Стамбуле прошло второе заседание совместной рабочей группы по подготовке «перекрестного» Года культуры и туризма России и Турции — 2019. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщается на сайте министерства культуры России.
Председателями заседания стали министр культуры России Владимир Мединский и министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш. В состав российской делегации вошли представители Третьяковской галереи, Исторического музея, Российского национального музея музыки, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, студии «Союзмультфильм» и других культурных институций.
«Мы договорились о том, что следующая встреча состоится осенью в рамках VII Санкт-Петербургского культурного форума. Там же мы утвердим окончательную программу российско-турецкого Года культуры и туризма — 2019, в рамках которого намечено несколько десятков мероприятий», — подытожил встречу Мединский.
«Мы бы хотели, чтобы этот Год культуры был не разовым мероприятием, а возможностью установления постоянных горизонтальных связей между нашими культурными институциями, музеями, театрами, театральными фестивалями, кинокомпаниями, чтобы это сотрудничество, родившееся в Год культуры, продолжалось», — отметил российский министр.
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