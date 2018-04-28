Во Вьетнаме откроется новая авиакомпания

FLC Group создали новую вьетнамскую авиакомпанию Viet Bamboo Airways

Ханое уж прошла инаугурация бренда. На данный момент компания ожидает получения лицензии.

Республику Корея, Китай, Сингапур, Таиланд, Компания планирует открыть 24 внутренних и 16 международных маршрутов. Внутренние рейсы будут обслуживать популярные туристические направления: Тхань Хоа-Куй Нон, Тхань Хоа-Фу Куок, Тхань Хоа-Нячанг и Хай Фонг-Куй Нон. Bamboo Airways планируют отправлять свои самолеты в Японию Гонконг , Тайвань и Филиппины . В долгосрочной перспективе планируется открытие рейсов в США и Европу.

По словам гендиректора компании Данг Тан Тханга, количество самолетов перевозчика должно достичь 200 к 2020 году и 400 к 2030 году. В прошлом месяце FLC Group подписали меморандум о взаимопонимании с Airbus о покупке до 24 самолетов A321neo для Bamboo Airways.

По словам руководства, компания расчитывает на скромные 3-5% на авиационном рынке страны. Bamboo Airways планируется как гибридный авиаперевозчик, который соединит в себе черты традиционных и бюджетных авиакомпаний для удовлетворения как можно большего числа клиентов из разных слоев общества.

Источник: SGGPnews