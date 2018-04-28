Во Вьетнаме откроется новая авиакомпания 

FLC Group создали новую вьетнамскую авиакомпанию Viet Bamboo Airways
В Ханое уж прошла инаугурация бренда. На данный момент компания ожидает получения лицензии.
Компания планирует открыть 24 внутренних и 16 международных маршрутов. Внутренние рейсы будут обслуживать популярные туристические направления: Тхань Хоа-Куй Нон, Тхань Хоа-Фу Куок, Тхань Хоа-Нячанг и Хай Фонг-Куй Нон. Bamboo Airways планируют отправлять свои самолеты в Японию, Республику Корея, Китай, Сингапур, Таиланд, Гонконг, Тайвань и Филиппины. В долгосрочной перспективе планируется открытие рейсов в США и Европу.
По словам гендиректора компании Данг Тан Тханга, количество самолетов перевозчика должно достичь 200 к 2020 году и 400 к 2030 году. В прошлом месяце FLC Group подписали меморандум о взаимопонимании с Airbus о покупке до 24 самолетов A321neo для Bamboo Airways.
По словам руководства, компания расчитывает на скромные 3-5% на авиационном рынке страны. Bamboo Airways планируется как гибридный авиаперевозчик, который соединит в себе черты традиционных и бюджетных авиакомпаний для удовлетворения как можно большего числа клиентов из разных слоев общества.
Источник: SGGPnews