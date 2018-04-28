Перед ЧМ в Самаре напечатают 4 тыс. каталогов о туристических достопримечательностях города 

Соответствующий аукцион на оказание услуг по изготовлению каталога разместила на портале госзакупок администрация города.
В каталоге будет 32 страницы, он будет напечатан на мелованной бумаге.
Согласно опубликованным документам, тираж должен составить 4 тыс. экземпляров. Каталог должен быть напечатан до 31 мая.
Аукцион проводится в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016–2020 годы.
Начальная максимальная цена контракта 377 тыс. рублей
Подрядчика должны определить 3 мая.