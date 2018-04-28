Перед ЧМ в Самаре напечатают 4 тыс. каталогов о туристических достопримечательностях города

Соответствующий аукцион на оказание услуг по изготовлению каталога разместила на портале госзакупок администрация города.

В каталоге будет 32 страницы, он будет напечатан на мелованной бумаге.

Согласно опубликованным документам, тираж должен составить 4 тыс. экземпляров. Каталог должен быть напечатан до 31 мая.

Аукцион проводится в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе Самара » на 2016–2020 годы.

Начальная максимальная цена контракта 377 тыс. рублей

Подрядчика должны определить 3 мая.