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Билеты в Санкт-Петербург и Анталью чаще всего бронировали через сервис Домодедово на майские праздники
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Билеты в Санкт-Петербург и Анталью чаще всего бронировали через сервис Домодедово на майские праздники 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Сервис по бронированию авиабилетов Домодедово tickets.dme.ru. подготовил подборку самых популярных направлений на предстоящие праздники. В период майских праздников большинство пассажиров внутренних воздушных линий выбрали аэропорт Домодедово для перелетов в Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. На международных воздушных линиях рейтинг наиболее востребованных направлений в предстоящую неделю возглавили Анталья, Дубай и Доха, в пределах СНГ — Ереван, Минск и Кишинев», — говорится в сообщении.
Уточняется, что онлайн-проект дает возможность приобретать авиабилеты на официальном сайте аэропорта.
«Преимуществом данного сервиса являются конкурентные цены, широкий выбор авиакомпаний-партнеров и регулярные специальные предложения. Маршрутная сеть аэропорта включает 55 уникальных направлений по всему миру, куда на регулярной основе рейсы выполняются только из Домодедово. Наиболее востребованные из них в сегменте дальнего зарубежья — Верона, Пальма-де-Майорка, Абу-Даби и Сингапур», — добавили в пресс-службе.
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