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Спасатели будут дежурить в «Таганае», «Иремеле» и «Зюраткуле» в праздники
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Спасатели будут дежурить в «Таганае», «Иремеле» и «Зюраткуле» в праздники 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Спасатели будут дежурить на популярных туристических маршрутах в национальных парках Челябинской области в период майских праздников, сообщают в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.
Посты организуют в нацпарке «Таганай», в природном парке «Иремель» и на реке Березяк в нацпарке «Зюраткуль». Спасатели здесь будут круглосуточно дежурить с 28 апреля по 2 мая и с 4 по 9 мая.
«Практика ежегодных спасательных постов показывает, что количество любителей активного отдыха стремительно растет. Среди них не только местные отдыхающие, но и туристы со всех регионов нашей страны», — отмечают в областной ПСС.
Помимо оказания оперативной помощи, спасатели займутся регистрацией групп и одиночных туристов, а также напомнят посетителям парков о правилах безопасности в горах. В ведомстве напомнили, что зарегистрироваться можно самостоятельно по телефону «112», сообщив численность, примерный маршрут и ожидаемое время возращения группы. Это позволит спасателям оперативнее прийти на помощь в трудной ситуации.
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