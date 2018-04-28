Гигантский паук появился внезапно и проверил велосипедиста на смелость

Огромный, размером с ладонь волосатый паук заставит закричать от ужаса кого угодно. А вот один из велосипедистов, заметив такого на дороге, решил посмотреть на него поближе: закончилось все паническим бегством.

Группа туристов проверяла новый маршрут от Витории-де-Санту-Антау до Помбоса. Оба муниципалитета находятся в штате Пернамбуку, северо-восточный регион Бразилии — ну кто же в Бразилии рискует останавливаться рядом с пауками!

Один из туристов неосмотрительно подошел слишком близко и гигантское насекомое приняло это за приглашение. В долю секунды паук забрался на ногу на удивление спокойного велосипедиста.

Мужчина спокойно подождал, пока паук осмотрится и сам убежит прочь. Стальные нервы у этого парня!