С мая Минкурортов запустит «горячую» линию для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 апр — РИА Новости Крым . С 1 мая министерство курортов и туризма РК запускает «горячую» телефонную линию по номеру 8 (800) 511-80-18. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Операторы будут работать по детально разработанным сотрудниками министерства стандартам по принципу «вопрос-ответ». Как только появляется важная для гостей информация, в стандарт незамедлительно вносятся изменения и передаются операторам", — пояснил глава Минкурортов Вадим Волченко

Горячая линия будет круглосуточной: с 9.00 до 21.00 звонок принимает оператор, с 21.00 до 9.00 обработка звонков осуществляется автоматически, с оперативным реагированием в случае экстренных ситуаций. У call-центра будет три функции: собирать информацию о проблемных ситуациях, предоставлять сведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или происшествий, а также информировать абонентов о событийных мероприятиях, объектах показа и туристических маршрутах.

В пресс-службе отметили, что позвонивший на «горячую» линию сможет не только получить детальную информацию по любому вопросу, связанному с отдыхом и оздоровлением в Крыму, но и высказать жалобу или предложение.

"Все они попадают в аналитическую справку, которую получают руководители структурных подразделений Минкурортов Крыма. Ежедневно в конце дня на рабочем совещании под руководством министра курортов и туризма Крыма будет анализироваться ситуация с оперативным реагированием на запросы и предложения, поступающие от туристов", — заверили в ведомстве.

В Минкурортов добавили, что, если оператор не сможет ответить на непрофильный вопрос, то поступившая информация будет перенаправлена по адресу соответствующих министерств и ведомств. «Работа call-центра даст возможность оперативно решать проблемные вопросы, которые будут возникать у туристов. При этом оператор не просто передает вопрос, а через некоторое время перезванивает обратившемуся в call-центр абоненту, чтобы уточнить, помогли ли ему», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что запуск «горячей» линии Минкурортов оправдал себя в 2017 году. В прошлом году чаще всего звонки касались предоставления контактной информации объектов показа и органов исполнительной власти, качества предоставляемых услуг, отзывов об инфраструктуре и сервисе на полуострове, вопросов, связанных с транспортным сообщением, помощи в выборе средства размещения, работы мобильной связи, жалоб на благоустройство, санитарное состояние и другие проблемные вопросы, связанные с пляжами.