Ожидаемый туристический поток во Владимир, с реализацией проекта ВСМ Москва — Казань, составляет не менее 10 млн человек в год, сообщил первый заместитель губернатора Владимирской области по промышленности и экономической политике Алексей Конышев на круглом столе «Реализация проектов пространственного развития РФ — транспортный вектор (проекты ВСМ)».
Он пояснил, что согласно данным агентства по туризму в 2016 году турпоток составил 4 млн человек, в прошлом году — уже 4,6 млн человек. «Не последнюю роль в положительной динамике сыграли скоростные поезда, которые курсируют между Москвой и Нижним Новгородом, через Владимир. Мы рассчитываем, что с реализацией проекта ВСМ туристический поток будет составлять не менее 10 млн человек в год», — пояснил он.
Прирост туристического потока ожидают и в Казани. По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Айрата Усманова, этот показатель уже сейчас растет в объеме около 20% ежегодно. «Я думаю, что ВСМ позволит увеличить его в 2–3 раза, а если все более тщательно просчитать, то возможно, что и в 5 раз», — добавил А. Усманов.