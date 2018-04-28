С развитием ВСМ Москва — Казань турпоток во Владимир может быть увеличен до 10 млн человек в год

Он пояснил, что согласно данным агентства по туризму в 2016 году турпоток составил 4 млн человек, в прошлом году — уже 4,6 млн человек. «Не последнюю роль в положительной динамике сыграли скоростные поезда, которые курсируют между Москвой и Нижним Новгородом, через Владимир. Мы рассчитываем, что с реализацией проекта ВСМ туристический поток будет составлять не менее 10 млн человек в год», — пояснил он.